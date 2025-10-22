La pépite Lenz Hächler suit les traces de Marco Odermatt

Lenz Hächler, skieur suisse en pleine ascension, sera le nouvel athlète de la firme Red Bull. La carrière du Zougois pourrait prendre une tournure similaire à celle de Marco Odermatt.

1/4 Le dernier entraînement du Zougois a eu lieu à la Diavolezza. Photo: Sven Thomann

Benjamin Gwerder

Dans le cirque blanc, les athlètes sponsorisés par Red Bull sont en route vers le sommet ou l'ont déjà atteint. De nombreux grands noms, dont Marco Odermatt, Lindsey Vonn ou encore Dominik Paris, en sont les meilleurs exemples. Ils bénéficient tous - ou ont bénéficié - de la confiance du fabricant autrichien de boissons énergétiques.

Depuis peu, le jeune espoir suisse Lenz Hächler fait également partie de ce cercle, composé en grande partie par l'ancien chef des athlètes Red Bull, Robert Trenkwalder. Le skieur de 22 ans a annoncé ce nouvel accord sur Instagram et se montre heureux: «Je suis très enthousiaste et reconnaissant de pouvoir annoncer que Red Bull est désormais mon partenaire!»

Pas (encore) sur le casque

L'entrée de Lenz Hächler au sein de la galaxie Red Bull est similaire à celle de Marco Odermatt voici sept ans. L'hiver prochain, le Zougois ne portera pas un casque bleu et argent sur la tête, mais se présentera avec une canette assortie dans la main lors des interviews télévisées. Le contrat de Marco Odermatt avait commencé de la même manière. Ce n'est qu'après trois saisons de partenariat que Red Bull est devenu le sponsor principal du champion nidwaldien.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Avec cette signature, Lenz Hächler a terminé sa mutation en «Odermatt 2.0», du moins lorsqu'il est en tenue. Le Zougois ressemble en effet comme deux gouttes d'eau à son illustre prédécesseur. En comparant une photo d'Odermatt, 22 ans, avec une photo actuelle de Lenz Hächler on ne voit presque plus de différence. Les deux stars du ski se ressemblent à s'y méprendre de la tête aux pieds.

Hächler profite désormais lui aussi des programmes sportifs

Le casque de ski, les lunettes de ski, les gants, les bâtons de ski, les chaussures de ski et les skis correspondaient déjà au Marco Odermatt de 2020. Il était logique que le sponsor de la bouteille suive le mouvement. Il n'est pas non plus exclu que dans trois ans, Lenz Hächler porte également un casque Red Bull.

En plus d'un joli «pactole», les sportifs sous contrat avec Red Bull peuvent se réjouir de nombreux autres avantages. Le siège social de Fuschl am See (Autriche) n'hésite pas à prendre en charge les frais liés aux transports spéciaux par hélicoptère, par exemple.