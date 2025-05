1/5 Le jeune skieur Lenz Hächler a été élu «sportif de la relève de l'année»: le Zougois reçoit un prix de 12'000 francs. Photo: Sporthilfe / Keystone / Valeriano Di Domenico

Matthias Dubach

Ces derniers jours, la vie de Lenz Hächler (22 ans) s’est emballée. Le jeune talent d’Oberwil, dans le canton de Zoug, a changé de matériel, troquant ses skis Nordica pour la marque suisse Stöckli. Et, cerise sur le gâteau, il vient d’être élu Jeune sportif suisse de l’année lors du gala de l’Aide sportive à Horgen.

Le Zougois se prépare désormais à faire ses premiers pas sur le grand circuit: vainqueur du classement général de la Coupe d’Europe en géant, il s’est assuré une place fixe en Coupe du monde. Il rejoint ainsi le prestigieux groupe d’entraînement de Marco Odermatt, Justin Murisier, Thomas Tumler et Gino Caviezel.

«C’est super cool», explique-t-il à Blick. «Je ne connais pas encore tout le monde très bien, mais on m’a dit que l’ambiance est top, même en dehors des pistes.»

L’abonnement demi-tarif dans la poche

La notoriété grandissante du skieur s’accompagne d’un rythme de vie de plus en plus soutenu. Et pour tenir le coup, il envisage d’investir les 12 000 francs reçus lors du gala dans un véhicule électrique ou hybride plus pratique pour ses trajets: «J’aime beaucoup les transports publics, mais une voiture m’aiderait à économiser de l’énergie sur le plan personnel», confie-t-il.

Jusqu’ici, Lenz Hächler empruntait simplement la voiture de ses parents. Pour ses rendez-vous à Stans – ostéo, médecin, massage ou entraînement physique – il optait pour le train ou le bus. «Je trouve ça plus relaxant que de rester coincé dans les bouchons.»

Même pour assister au gala de l’Aide sportive sur le lac de Zurich, le jeune talent a privilégié les transports en commun, qu’il utilise grâce à son abonnement demi-tarif Plus des CFF. Il est même allé en train jusqu’à l’usine nord-italienne de Nordica, son ancien fournisseur.

Place au géant et à la vitesse

Mais ce genre d’escapades ne sera plus à l’ordre du jour avec son nouveau partenaire. Le choix de Stöckli, assure-t-il, s’est imposé naturellement.

«Ils m’ont convaincu sur toute la ligne – pour leur approche environnementale et les sensations sur neige. Leurs skis ressemblent beaucoup à ceux que j’utilisais déjà. J’ai vraiment hâte de la suite.»

A-t-il repoussé des offres plus lucratives de marques comme Atomic ou Head? Lenz Hächler esquive: «Ce changement n’a rien à voir avec l’argent.»

Et rien à voir non plus avec le slalom. Champion du monde junior de la discipline en 2024, il a pourtant choisi d’y renoncer. «J’ai eu des soucis au tibia, et c’est en slalom que la douleur se faisait le plus sentir. Je préfère me concentrer sur le géant et les disciplines de vitesse.»