1/4 Le talentueux skieur Lenz Hächler (ici en 2023 lors d'un entraînement sur le glacier du Théodule à Zermatt) change de marque et passe chez Stöckli. Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

C’est désormais officiel, Lenz Hächler (22 ans), l’un des plus grands espoirs du ski suisse, quitte Nordica pour rejoindre le nouvel équipementier Stöckli. Un transfert d’envergure, conclu par le directeur de course Marc Gisin, qui réalise là un coup retentissant sur le marché très disputé du matériel.

Vainqueur du classement général de la Coupe d’Europe de slalom géant, le Zougois était également convoité par les poids lourds de la discipline, notamment Head et Atomic. Mais c’est finalement l’argument humain qui a pesé. Gisin lui a promis la collaboration de Roland Schneeberger, préparateur de skis de renom.

Le facteur Schneeberger

De 2011 à 2019, l’Autrichien a œuvré dans l’ombre de Felix Neureuther, l’icône du ski allemand (41 podiums en Coupe du monde). Neureuther lui voue une reconnaissance indéfectible:

«Je dois énormément à Roland. Pendant huit ans, il n’a commis aucune erreur dans l’atelier de fartage. Il m’a toujours préparé des skis ultrarapides. Et au-delà de ses compétences techniques hors pair, c’est surtout sa qualité humaine qui fait de lui un atout essentiel. Pour un coureur, le technicien de service est souvent l’interlocuteur le plus important».

Un épisode resté célèbre en témoigne. Lors du slalom nocturne de Schladming en 2014, Schneeberger opte pour un ski flambant neuf en première manche, mais le résultat est décevant puisque Neureuther n’est que neuvième. Ce dernier demande alors un changement de ski pour la deuxième manche.

«Juste avant le départ, j’ai remarqué un autre numéro de série. Je me suis senti plus en confiance, j’ai signé le meilleur temps de la manche et terminé troisième. Mais après la course, Roland m’a révélé qu’il n’avait en réalité rien changé: il avait simplement peint un nouveau numéro sur le ski.»

Le choix d’un nouveau départ

Pour Hächler, ce transfert marque un tournant après une période marquée par des douleurs persistantes au tibia. Une opération au printemps 2024 n’a pas permis de régler totalement le problème. Certains observateurs ont établi un lien entre ses troubles physiques et les chaussures Nordica qu’il utilisait jusqu’alors.

Stöckli ne produisant pas ses propres chaussures, le jeune skieur a récemment testé des modèles de chez Lange et Salomon. Son choix définitif n’a pas encore été annoncé, mais tout laisse penser qu’il optera pour la même configuration que Marco Odermatt, soit skis Stöckli et chaussures Salomon.