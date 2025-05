Une amende met en colère Peter Müller, légende du ski suisse

1/5 Peter Müller doit payer une amende salée. Photo: Sven Thomann

Andrea Cattani et Daniel Leu

La randonnée à ski du 22 janvier restera un mauvais souvenir pour la légende suisse de la descente Peter Müller (67 ans, une médaille d'or aux Mondiaux, deux médailles d'argent aux Jeux olympiques). En effet, l'excursion que le Zurichois a effectuée ce jour-là avec une amie sur le Kleinen Mythen, au-dessus de Schwytz, lui a valu une amende salée.

Comme le rapporte le «Bote der Urschweiz» jeudi, Peter Müller et sa compagne ont été définitivement condamnés par le ministère public. Le reproche: infraction à la loi sur la chasse. Ils doivent s'acquitter d'une amende de 370 francs chacun, car leur randonnée s'est déroulée en dehors des pistes balisées et dans une zone interdite à la chasse.

Peter Müller et son amie ont apparemment été découverts via les réseaux sociaux. Quelqu'un qui a vu des photos de l'excursion de Peter Müller sur Instagram a informé le garde-chasse, qui a ensuite fait appel à la police cantonale.

«Qu'ils ferment donc toutes les montagnes de Suisse»

L'amende met Peter Müller vraiment en colère. Il déclare à Blick: «Cette amende est une plaisanterie absolue. Ce jour-là, il y avait une dizaine de randonneurs à ski sur le Kleine Mythen, en plus de mon amie et moi. Ni l'un ni l'autre ne savions qu'il s'agissait là d'une zone protégée pour la faune en hiver».

Alors que les autres randonneurs s'en sont tirés sans doute sans dommage, Peter Müller et son accompagnatrice doivent mettre la main à la poche. «Bien sûr que ça m'énerve. J'ai fait le poing dans ma poche et payé l'amende», poursuit Peter Müller. Et en évoquant les forces de l'ordre, le descendeur suisse le plus titré de l'histoire de la Coupe du monde (19 victoires) ajoute, sarcastique: «Qu'ils ferment tout de suite toutes les montagnes de Suisse!»