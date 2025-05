1/7 Tereza Nova a fait une grave chute en janvier. Photo: Getty Images

Ramona Bieri

La saison dernière, plus de 40 skieuses et skieurs ont frappé par la malédiction des blessures en Coupe du monde. L'une des plus grandes frayeurs a été causée par Tereza Nova (27 ans).

La spécialiste tchèque de la vitesse a fait une grave chute fin janvier lors d'un entraînement de descente à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne). Elle a subi de graves blessures à la tête, a été opérée et placée dans un coma artificiel. Le monde du ski craignait pour elle. Après 27 jours, les nouvelles étaient heureusement bonnes. Tereza Nova était sortie du coma et a pu être transportée par avion dans son pays pour la suite de son traitement.

«Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais je suis confiant dans notre capacité à nous en sortir», avait alors déclaré son ami et ex-skieur Ondrej Berndt. La première apparition publique de Tereza Nova depuis son accident montre à quel point ce chemin sera long.

Paralysée d'un côté et en fauteuil roulant

La chaîne tchèque CT lui a récemment rendu visite en rééducation. Tereza Nova est toujours marquée par son accident. La moitié gauche de son corps est paralysée, elle est en fauteuil roulant et porte un casque. Celui-ci est nécessaire parce qu'au moment de l'interview, il manque encore à la skieuse une partie de sa boîte crânienne. Ce n'est que peu de temps après qu'un implant lui a été posé.

Tereza Nova fait face à sa situation avec courage, elle n'a pas perdu son esprit combatif. Et a déjà fait de grands progrès depuis l'accident. «D'une fille qui ne parlait pas et restait allongée, nous sommes passés à une fille qui parle, écrit de courts messages sur Whatsapp et prend un café avec nous dans son fauteuil roulant», explique son père, Josef Novy. Et d'ajouter: «C'est un progrès significatif».

«Je veux peut-être refaire du ski»

Sa famille est son grand soutien. «Mon ami m'aide beaucoup», dit-elle. Il vient lui rendre visite et raccourcit et embellit ses journées. Celles-ci sont remplies de rééducation. Et Tereza Nova y donne tout ce qu'elle a, car elle croit qu'un jour, elle pourra se remettre sur pied. «J'essaie de travailler dur pour pouvoir remarcher», dit-elle, combative. Et d'ajouter son espoir: «Et ensuite, peut-être, de skier à nouveau».

Seul l'avenir dira si elle atteindra cet objectif. On ne peut que le lui souhaiter.