Ce triple champion du monde va-t-il ranger ses lattes?

1/2 Quel est l'avenir de Mathieu Faivre? Photo: AFP

Ramona Bieri

«Parfois, je me demande ce que je fais là…», confiait Mathieu Faivre à «L'Équipe» fin février. Le spécialiste français de slalom géant vit une saison plus que compliquée. Six fois il a pris le départ en Coupe du monde et autant de fois il a manqué la deuxième manche.

«Chaque fois que je prends le départ, ou plutôt chaque fois que je termine, c'est une énorme frustration parce que je ne skie plus aussi bien qu'avant», explique le Tricolore. Les choses ne vont pas mieux non plus lors des courses FIS et en Coupe d'Europe. Seul résultat dans le top 15: 5e place dans une course FIS. Ce n'est pas ce qu'un skieur avec son palmarès souhaite obtenir.

Jusqu'à présent, Mathieu Faivre a disputé 107 géants en Coupe du monde et est monté dix fois sur le podium. Deux fois, il est même monté sur la plus haute marche. Et ce devant deux très grands champions. En 2016, il s'impose devant Marcel Hirscher et, en 2021, il relègue Marco Odermatt à la deuxième place. C'est autour de ces succès qu'il vit ses heures de gloire. En 2017, le Français devient même champion du monde par équipe et, quatre ans plus tard, il remporte deux fois l'or aux Mondiaux (slalom géant et parallèle). Cerise sur le gâteau, en 2022, il obtient le bronze lors du géant des Jeux olympiques.

Les succès s'estompent

Entre deux succès, sa vie privée est en dents de scie. En 2017, il tombe amoureux de Mikaela Shiffrin. Les deux se montrent régulièrement en train de tourner sur les réseaux sociaux. Après deux bonnes années ensemble, le couple se sépare. Et Mathieu Faivre célèbre alors ses plus grands triomphes.

Mais il ne reste presque plus rien de son éclat. Après le bronze aux JO, il n'entre plus qu'une seule fois dans le top 15 en Coupe du monde. Les résultats concrets se font de plus en plus rares. Et il doit mettre fin prématurément à sa saison 2023/24 en raison d'une fracture de la clavicule.

«Toute carrière a une fin»

Et voilà que, maintenant, son nom n'est pas dans la liste de l'équipe de France pour la saison prochaine – alors qu'il aurait pu obtenir une place dans le cadre B. A-t-il discrètement mis fin à sa carrière? Selon «L'Équipe», la fédération laisse entendre que Mathieu Faivre «ne veut pas faire partie de cette sélection». Le skieur est donc le seul à savoir ce que cela signifie.

Il y a quelques semaines, le Français déclarait: «Toute carrière a une fin, il faut simplement être en paix avec soi-même et fier de ce que l'on a accompli.» Est-ce que cela s'applique à lui? «Je n'ai pas encore le sentiment d'avoir tout donné», tempère-t-il. Il reste donc à voir s'il sera de nouveau dans un portillon de départ l'hiver prochain. Actuellement, Mathieu Faivre est en vacances et il le montre sur Instagram. Il est bien possible qu'il en profite pour décider de son avenir.