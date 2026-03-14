La malédiction suisse continue aux Mondiaux juniors

La folle remontée en deuxième manche de Juliette Fournier n'a pas été récompensée. La Valaisanne a terminé quatrième du slalom lors des Mondiaux juniors. La malheureuse série des Suisses se poursuit.

Marco Pescio

Aucune autre skieuse n'a franchi la ligne d'arrivée de l'avant-dernière journée des Championnats du monde juniors de manière aussi spectaculaire. Juliette Fournier a perdu l'équilibre en toute fin de tracé, a franchi le dernier piquet et est tombée en arrière sur la ligne d'arrivée. Mais cela n'a en rien affecté son bon temps. Grâce à une belle deuxième manche, la Valaisanne est remontée de la 14e place à la 4e place.

Encore une! C'est déjà la sixième fois que la Suisse se pare de chocolat lors de ces compétitions de Narvik, en Norvège. La malchance colle aux skis des jeunes de Swiss-Ski.

La malédiction perdure, car tout à la fin, Anna Trocker, qui était déjà en tête après la première manche, évoluait dans une ligue à part et a remporté l'or haut la main. L'Italienne s'est imposée avec 2"29 (!) d'avance sur l'Autrichienne Leonie Raich et 3"78 sur la Finlandaise Aada Kanto. De son côté, Fournier a accusé un retard de 4"20. Mais comme il y a eu de nombreux abandons en fin de course, même de la part de skieuses de haut niveau, la jeune Nendette de 18 ans a pu espérer une médaille jusqu'à la toute fin.

Après le premier tracé, seules 62 des 100 athlètes au départ avaient franchi la ligne d'arrivée. Elyssa Kuster avait également été touchée. La deuxième meilleure Suissesse en slalom est Shaienne Zehnder, neuvième, après avoir gagné 15 places lors de la deuxième manche. Anna Flatscher, en revanche, a perdu deux positions et s'est classée à la 19e place.

La dernière course des Mondiaux en vue

Les Championnats du monde juniors de Narvik s'achèveront dimanche avec le slalom masculin. Giuliano Fux et ses coéquipiers parviendront-ils à vaincre la malédiction suisse à temps? Sandro Manser, deuxième en super-G, ainsi que Giuliano Fux et Dania Allenbach, Sue Piller et Jack Spencer, médaillés de bronze en équipe mixte parallèle, ont déjà prouvé que les Suisses pouvaient aussi monter sur le podium. Alors pourquoi ne pas tenter de le faire une dernière fois?