Le super-G de Courchevel est annulé

Le brouillard est trop dense à Courchevel et le super-G masculin prévu ce samedi a dû être annulé. Cela fait les affaires de Marco Odermatt dans la course au petit globe.

Ramona Bieri

En raison des prévisions météorologiques, les organisateurs ont adapté le programme de Courchevel à la dernière minute. Ils ont avancé la descente des hommes du samedi au vendredi. Le samedi matin, il s'avère que c'était la bonne décision. Le deuxième jour de course a en effet été annulé. Le super-G ne peut pas avoir lieu.

La station française n'a plus le droit aux conditions de rêve de vendredi. Un épais brouillard plane sur la piste, la pluie se mêle à la neige dans l'aire d'arrivée, et plus haut, il y a de fortes chutes de neige. Pourtant, les athlètes ont été envoyés en reconnaissance – dans des conditions tout sauf agréables.

A peine une heure avant le départ de la course, prévu à 11 heures, il est clair que les conditions météorologiques ne permettront pas la tenue du super-G. La course a été annulée par le jury. Elle ne devrait pas être rattrapée, car il ne reste tout simplement plus de temps avant les finales de Coupe du monde (à partir de samedi prochain). Pourtant, ce deuxième super-g a déjà été inscrit au programme en raison d'une autre annulation – celle de Garmisch-Partenkirchen (Allemagne).

Marco Odermatt en passe de remporter le globe

Le week-end de course à Courchevel n'est pas encore terminé. Dimanche, un nouveau super-G est au programme. Il faudra voir si celui-ci pourra être disputé. Quoi qu'il en soit, l'annulation de la course a augmenté les chances de Marco Odermatt de remporter le petit globe.

Actuellement, le Nidwaldien a 158 points d'avance sur son premier poursuivant, Vincent Kriechmayr. En d'autres termes, s'il est possible de skier dimanche, une 5e place lui suffira pour empocher le globe, indépendamment du résultat de l'Autrichien.