Quelle désillusion pour Camille Rast lors du géant d'Are! En tête après la 1re manche, la Valaisanne a été éliminée après quelques secondes sur le deuxième tracé. L'Autrichienne Julia Scheib s'impose et remporte le globe de la spécialité.

Blick Sport avec ATS

A Are, Camille Rast devait mieux faire que Julia Scheib pour être encore dans la course au petit globe du géant. La Valaisanne avait réalisé une belle première manche et virait en tête. Sauf que sur le deuxième tracé, elle a perdu la trajectoire dans le mur et a manqué une porte. Cet échec est rare. La skieuse de Vétroz avait en effet terminé les 17 dernières courses qu'elle avait disputées sur le front de la Coupe du monde, terminant au pire 15e. Et elle restait sur 14 top 10 consécutifs, sept en géant et sept en slalom. Elle tentera d'effacer cette déception dès dimanche en slalom.

Une élimination qui fait le bonheur de l'Autrichienne qui, grâce à sa victoire sur les pentes suédoises, s'adjuge ainsi le globe de la discipline. La skieuse de 27 ans a devancé Paula Moltzan (+0"36) et Alice Robinson (+0"75) pour décrocher le premier globe de sa carrière.

Pas de top 15

Cinq Suissesses ont néanmoins pu marquer des points samedi en Suède, mais aucune d'entre elles n'a pu se hisser parmi les 15 premières. Vanessa Kasper s'est classée 16e, assurant néanmoins sa place dans le géant des finales de la Coupe du monde (top 25).

La Grisonne a devancé d'un centième Stefanie Grob (17e), qui inscrit pour la première fois des points en géant. Wendy Holdener doit se contenter d'un 19e rang, qui lui permet toutefois de conserver sa place dans le top 25 de la discipline. La Bernoise Dania Allenbach s'est, elle, classée 24e

Sue Piller a pour sa part vécu une nouvelle déception, deux jours après avoir terminé 25e du géant des Mondiaux juniors dont elle occupait la 2e place à l'issue de la manche initiale. Elle a commis une faute rédhibitoire en deuxième manche, perdant toute sa vitesse.

La Fribourgeoise de 20 ans, brillante 6e à Spindleruv Mlyn le 24 janvier pour son premier top 10 en Coupe du monde, n'a pas pu éviter la 27e et dernière place à l'issue du second parcours. Elle recule du 25e au 27e rang du classement de la discipline, à quatre points du bonheur.