A un peu moins de sept semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde à Sölden, Marco Odermatt peut donner des nouvelles rassurantes de sa lésion musculaire. La superstar du ski devrait finalement pouvoir se rendre au stage d'entraînement en Amérique du Sud.

Ouf, les nouvelles sont bonnes pour Marco Odermatt après sa blessure

Ouf, les nouvelles sont bonnes pour Marco Odermatt après sa blessure

Marcel W. Perren

Tout ne s’est pas passé comme prévu ces derniers jours pour Marco Odermatt. Le premier problème était déjà apparu quelques semaines plus tôt, lors d’un entraînement sur glacier à Zermatt, chez l’athlète le plus titré de l’histoire de Swiss-Ski. «J’ai ressenti une légère douleur au niveau de l’os de la hanche.»

A peine rentré du Valais, le quintuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde ne s’est pourtant pas privé de poursuivre ses entraînements intensifs, aussi bien en force qu’en endurance.

«Lors d’une randonnée avec ma petite amie, j’ai également accumulé plus de 1000 mètres de dénivelé négatif. Je suis presque certain d’avoir mal dosé mon effort dans la descente, à cause des courbatures provoquées par l’entraînement de vendredi», raconte Marco Odermatt.

Quelques jours plus tard, lors d’une séance de musculation à Stans, le skieur de bientôt 29 ans a été contraint de lever le pied. Alors qu’il effectuait un squat, il a ressenti une vive douleur et entendu un léger «claquement».

Les examens médicaux ont révélé une petite lésion musculaire. Marco Odermatt a donc dû renoncer au départ, lundi dernier, pour le stage d’entraînement au Chili avec le groupe de géant.

Le traitement a rapidement porté ses fruits

À la place, le skieur aux 54 victoires individuelles en Coupe du monde a passé beaucoup de temps chez le physiothérapeute Patrick Amrhein, à Engelberg.

Et le traitement a rapidement porté ses fruits. Les soins prodigués par le spécialiste ont permis à Marco Odermatt de suffisamment récupérer pour pouvoir finalement s’envoler lundi prochain pour le stage de Valle Nevado, au Chili.

«Patrick a vraiment fait un travail formidable. J’aborde ce stage en Amérique du Sud avec optimisme. Mais je sais aussi que je devrai y aller progressivement durant les premiers jours au Chili. Je ne dois surtout pas en faire trop, trop vite.»

Helmut Krug, l’entraîneur degéant, sait que ces dernières années, Marco Odermatt a énormément sollicité son corps, pas seulement à ski, mais également dans ses nombreuses autres activités sportives.

«Son corps a fini par dire stop. C’est pourquoi je pense que cette pause forcée n’a finalement pas été une mauvaise chose pour Marco.»