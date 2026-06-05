Blessée au genou puis sortie des cadres de Swiss-Ski après 18 ans, Priska Ming-Nufer traverse une période difficile. La Bernoise entend pourtant poursuivre sa carrière et vise déjà les Mondiaux de Crans-Montana.

Ramona Bieri

La saison de Priska Ming-Nufer s'est terminée plus tôt que prévu. Fin février, lors de la descente de Soldeu en Andorre, la spécialiste suisse de vitesse ressent des douleurs au genou. Les examens médicaux révèlent une déchirure partielle du ménisque externe, nécessitant une opération.

Deux mois plus tard, un nouveau coup dur l'attend. Après avoir fait partie des cadres de Swiss-Ski depuis 2008, Priska Ming-Nufer perd son statut au sein de la fédération. Une décision difficile à encaisser pour la skieuse de 34 ans.

Sur Instagram, elle est revenue avec émotion sur cette période compliquée. «C'était un moment difficile, surtout qu'à ce moment-là, j'étais en pleine rééducation après une blessure», écrit-elle en évoquant le jour où elle a appris la nouvelle. Priska Ming-Nufer rappelle qu'elle a rempli les critères exigés par Swiss-Ski durant toutes ces années et qu'elle a su s'imposer au plus haut niveau en Coupe du monde.

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«Quand je regarde les 18 dernières années, je ne vois pas les blessures ni les revers. Je vois d'innombrables journées d'entraînement, un travail acharné, de nombreuses courses de Coupe du monde, des succès, de la joie et la volonté constante de progresser», souligne-t-elle.

Déterminée à poursuivre sa carrière

Malgré cette décision, Priska Ming-Nufer n'envisage pas de mettre un terme à sa carrière. Elle compte poursuivre la compétition et revenir au plus haut niveau. «J'ai toujours su que je terminerais ma carrière comme je l'ai commencée: en bonne santé et selon mes propres conditions», affirme-t-elle.

La Bernoise poursuit actuellement sa rééducation et continue de s'entraîner de manière indépendante. «Le chemin est semé de défis, mais la motivation est grande», assure-t-elle. Son grand objectif est désormais clair: participer aux Championnats du monde 2027 à Crans-Montana. La station valaisanne occupe une place particulière dans la carrière de Priska Ming-Nufer. C'est là qu'elle a obtenu quatre de ses six résultats dans le top 6 en Coupe du monde.

Le 27 février 2022, elle y avait surtout décroché le plus grand succès de sa carrière en remportant la descente de Crans-Montana. Cette victoire reste à ce jour son unique succès et son seul podium en Coupe du monde. Priska Ming-Nufer rêve désormais d'un retour sur les lieux de son plus grand exploit. Pour y parvenir, elle peut compter sur le soutien de sa famille, de ses amis et de ses sponsors, un soutien qu'elle dit apprécier plus que jamais.