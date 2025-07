Voici comment les stars du ski passent leur été

Entre mariage et surf

Ramona Bieri

Corinne Suter

Après des vacances en Grèce, Corinne Suter profite pleinement de la Suisse. La championne olympique de descente se promène à vélo ou dans les montagnes. Elle ne manque pas non plus l'Euro 2025 qui se déroule actuellement. Elle assiste avec son ami Angelo Alessandri au match d'ouverture de la Suisse contre la Norvège (1-2). Et elle y rencontre la légende du football portugais Luís Figo au Parc Saint-Jacques.

Photo: Instagram/corinnesuter_official

Wendy Holdener

Chez la vice-championne du monde de slalom Wendy Holdener, il se passe beaucoup de choses cet été. Elle a déménagé dans son nouvel appartement, est partie en camping-car et a assisté au Tour de Suisse. Dernièrement, Wendy Holdener a pour une fois changé de support: au lieu de glisser sur la neige, elle s'est retrouvée sur le sable, et a joué au volley-ball à Gstaad. «Qui a laissé la skieuse entrer sur le terrain?, demande-t-elle sur Instagram. Mais c'était très amusant!»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Henrik Kristoffersen

Chez le slalomeur norvégien Henrik Kristoffersen, le temps du mariage a sonné fin juin. Lui et son amour de jeunesse Tonje se sont dits oui dans leur ville d'adoption, Salzbourg (AUT). La fête avec la famille et les amis a duré trois jours. Les jeunes mariés sont maintenant en lune de miel. Les Seychelles, les Maldives ou l'île Maurice? Aucune de ces destinations n'est choisie par le couple Kristoffersen, mais l'Italie. Là-bas, la nourriture est délicieuse, le vin est bon et l'amour est au rendez-vous.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Loïc Meillard

Fin juin, Loïc Meillard a passé une semaine en Autriche. La raison: entre autres, l'invitation au mariage de son ami Henrik Kristoffersen. Il y a participé avec sa compagne Zoé Chastan. Outre l'entraînement physique, cette escapade dans notre pays voisin a réservé un autre temps fort au champion du monde de slalom: il a assisté à la course de Formule 1 de Spielberg.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Lindsey Vonn

En Coupe du monde, Lindsey Vonn dévale les pistes de descente les plus raides. Désormais, elle mise sur un seul cheval et profite de l'été en tant que cowgirl. Et elle le prouve: même à cheval, la reine américaine aime la vitesse.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Katharina Liensberger

«L'évolution commence là où l'on ose la nouveauté», écrit Katharina Liensberger sur Instagram. Elle fait ainsi allusion à son détour par le Borussia-Park. Si vous vous demandez ce que la technicienne autrichienne a à voir avec le football, elle vous donnera l'explication: elle s'est rendue à Mönchengladbach dans le cadre de sa formation en management au CAS Sportmanagement de Saint-Gall. Et elle n'a pas seulement eu un aperçu du marketing sportif, mais a également chaussé elle-même les crampons.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Marco Odermatt et Gino Caviezel

Chez Marco Odermatt et Gino Caviezel, l'eau est un atout – quel que soit son état physique. Ils le prouvent aussi pendant les vacances. Avec leurs amies, ils se sont rendus en Croatie. Et ils ne font pas seulement sensation avec leurs compétences sur l'eau, mais aussi avec le choix de leur maillot de bain.

Priska Ming-Nufer

Les Jeux olympiques de Milan et de Cortina (ITA) sont le grand moment fort de la prochaine saison de ski. Priska Ming-Nufer les attend déjà avec impatience. Elle a d'ailleurs déjà repéré le parcours en été. Et pas seule: ses coéquipières Corinne Suter, Michelle Gisin, Malorie Blanc, Jasmina Suter et Jasmine Flury (31) étaient également de la partie.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Lucas Braathen

En hiver, Lucas Braathen dansait la samba dans la raquette d'arrivée. Désormais, c'est son cœur qui le fait. La raison s'appelle Isadora Cruz et c'est la nouvelle petite amie du technicien brésilien. Ils profitent pleinement de leur nouvel amour – d'abord à Kitzbühel (Autriche), puis actuellement à Milan. Ils découvrent la métropole italienne en Vespa, comme il se doit.

Photo: instagram/pinheiiiroo

Mikaela Shiffrin et Aleksander Aamodt Kilde

Séparés pendant des semaines, Mikaela Shiffrin et Aleksander Aamodt Kilde se sont retrouvés. Le couple du cirque blanc est réuni à Oslo (NOR). Leurs followers assistent à leurs retrouvailles et à leurs séances d'entraînement communes. En outre, ils donnent un aperçu de leur temps passé ensemble.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Franjo von Allmen

Le champion du monde de descente Franjo von Allmen aime la vitesse – ceci est connu depuis longtemps. En hiver, il met les gaz sur ses skis, en été sur son motocross. Ou, comme dans son dernier post Instagram, à vélo. Le Bernois prouve qu'il est aussi rapide sur deux roues sans moteur.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Anna Swenn-Larsson

Du temps avec son ami, du jogging sur la plage, de la musculation et de la bonne nourriture. C'est ainsi qu'Anna Swenn-Larsson passe ses vacances au Portugal. Les jours au soleil ne sont pas encore comptés, il lui reste une semaine avant qu'il ne soit «temps de revenir à la réalité», comme l'écrit la Suédoise sur Instagram.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Marco Schwarz, Manuel Feller et Cie.

Le groupe autrichien de la technique composé de Marco Schwarz et Manuel Feller a récemment séjourné en camp d'entraînement. Et ce pendant la canicule. Les skieurs ont su se débrouiller et se sont rafraîchis en plongeant dans le lac, en prenant une douche glacée ou en mangeant une glace. Deux d'entre eux sont rentrés au pays galvanisés par un moment fort de leur vie privée: Manuel Feller et Stefan Brennsteiner se sont mariés.