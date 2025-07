1/11 Le bonheur se lit sur les visages de Henrik Kristoffersen et Tonje Barkenes. Photo: Instagram/tonjebarkenes

Ramona Bieri

À Salzbourg, leur ville d’adoption, la star norvégienne du ski alpin Henrik Kristoffersen et son amour de jeunesse, Tonje Barkenes, se sont dit oui. Le couple a célébré l’événement pendant trois jours. Le skieur suisse Loïc Meillard faisait partie des invités, comme l’a révélé Henrik Kristoffersen fin mars.

Après une première soirée conviviale – durant laquelle les jeunes mariés ont notamment dû percer un tonneau de bière –, la cérémonie romantique s’est déroulée samedi, sous un soleil radieux. Pour Henrik Kristoffersen, ce mariage marque un nouveau moment fort après une saison sportive couronnée de succès. S’il n’a pas décroché de médaille lors des derniers championnats du monde, il a tout de même remporté son quatrième globe de slalom et est monté neuf fois sur le podium, dont trois fois sur la plus haute marche.

Un amour d’enfance

Henrik Kristoffersen connaît Tonje Barkenes depuis l’école. Récemment, elle a publié sur Instagram une vieille photo d’eux, accompagnée de la légende: «Nous ne nous doutions pas que l’éternité nous attendait.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

L’étincelle entre les deux ne s’est pourtant allumée que bien plus tard. En couple depuis 2016, ils ont donné naissance à leur fils Emil en juillet 2023. Environ six mois plus tard, Henrik Kristoffersen faisait sa demande. Il confiait alors: «La meilleure amie et mère de notre enfant sera aussi la meilleure épouse que je puisse imaginer.»

Enterrement de vie de jeune fille en combinaison de ski

Depuis, ils sont officiellement mari et femme, et Tonje Barkenes porte désormais le nom de Kristoffersen. Tous deux rayonnent de bonheur. Dans les semaines précédant la cérémonie, la future mariée trépignait d’impatience. Elle a célébré son enterrement de vie de jeune fille avec ses amies, vêtue d’une combinaison de ski de compétition appartenant à Henrik Kristoffersen, et s’est prêtée à divers défis dans la rue.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Par ailleurs, Henrik Kristoffersen n’est pas le seul skieur à avoir franchi le pas cet été. Manuel Feller, Stefan Brennsteiner ou encore Andrea Ellenberger se sont eux-aussi mariés.