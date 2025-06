La skieuse suisse Andrea Ellenberger s'est mariée en Toscane avec son compagnon Silvan Epp. La cérémonie s'est déroulée dans le cadre pittoresque du «Borgo di Castelvecchio», en présence de ses coéquipières Elena Stoffel et Aline Danioth.

«À l’amour, à l’amitié. De belles semaines en perspective», écrivait Andrea Ellenberger sur Instagram il y a trois semaines. Que voulait dire la spécialiste suisse du slalom géant par ces mots? Très probablement qu’elle parlait de son mariage, puisqu’elle les accompagnait de quelques images de son enterrement de vie de jeune fille.

Andrea Ellenberger a célébré cet événement entourée d’une dizaine d’amies. Parmi elles figuraient ses collègues du ski alpin, Aline Danioth et Elena Stoffel. Au programme: un bon repas, ainsi qu'un atelier de confection de couronnes de fleurs.

Un mariage de rêve en Toscane

Désormais, les cloches du mariage ont bel et bien sonné pour Andrea Ellenberger. La skieuse et son compagnon de longue date, Silvan Epp, se sont officiellement dit oui. Pour célébrer leur amour, les jeunes mariés ont choisi la Toscane comme décor. La cérémonie s’est tenue en plein air, dans le cadre pittoresque du «Borgo di Castelvecchio».

Elena Stoffel et Aline Danioth faisaient également partie des invitées. Elles ont visiblement profité non seulement de l’ambiance festive, mais aussi de la dolce vita italienne – avec, entre autres, un passage obligatoire par une gelateria.

«Célébrer l’amour», écrit Aline Danioth en légende d’une série de photos, avant d’ajouter à l’adresse du couple: «Simplement reconnaissante d’avoir pu partager ces moments merveilleux avec vous.»

Andrea Ellenberger a réagi à ce message par une salve d’emojis. Dans sa propre story Instagram, elle a publié une photo d’elle aux côtés de son mari: «Tout va bien, on l’a fait», écrit-elle, en promettant d’autres images dans les semaines à venir. Mais pour l’instant, elle entend «continuer à flotter sur son petit nuage».

Des mots chargés d’émotion

Ces derniers mois n’ont pas été de tout repos pour Andrea Ellenberger. Après plusieurs ruptures des ligaments croisés et des douleurs dorsales persistantes, elle a chuté à l’entraînement en décembre dernier et s’est fracturé le bas de la jambe. Malgré tout, la spécialiste du slalom géant n’a jamais songé à renoncer. Elle s'est d'ailleurs exprimée avec beaucoup d’émotion il y a un peu plus d’un mois.

Championne du monde par équipe en 2019, Andrea Ellenberger n’a pas précisé si elle allait poursuivre sa carrière sur le circuit de la Coupe du monde, où elle compte déjà 53 départs (meilleur résultat: une 11e place). Pour l’heure, elle souhaite avant tout retrouver la forme et se recentrer sur elle-même.