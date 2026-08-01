Federica Brignone est en pleine préparation pour la saison prochaine. Dans une interview, elle parle de son petit ami et de ses rêves pour l'après-carrière.

Ramona Bieri

En février, Federica Brignone a vécu un véritable conte de fées olympique. Dix mois après s’être fracturé les deux tibias et les deux péronés et avoir subi une rupture du ligament croisé lors d’une chute en géant, l’Italienne a remporté deux médailles d’or olympique, en géant et en super-G.

Dans les tribunes, James Mbaye suivait les épreuves avec passion. Installé aux côtés de sa famille, il portait une casquette arborant le même motif de tigre que celui présent sur le casque de Federica Brignone. Les rumeurs ont alors commencé à circuler. Début mars, Federica Brignone et James Mbaye, qui a autrefois joué au basket dans les troisième et quatrième divisions italiennes et travaille désormais comme mannequin, ont officialisé leur relation. Lors des Laureus Awards à Madrid, en Espagne, ils ont foulé ensemble le tapis rouge.

Discrète dans ses relations

Cette apparition avait surpris. Tout au long de sa carrière, Federica Brignone a toujours préservé sa vie privée. La skieuse révèle aujourd’hui que ce n’était toutefois pas tout à fait le cas. «Je me suis déjà montrée en public avec mon ancien compagnon», explique-t-elle dans une interview accordée au «Corriere della Sera». «Il était au premier rang lorsque j’ai remporté des globes et des médailles.» Seulement: «C’était un moniteur de ski, c’est pourquoi personne ne l’a vraiment remarqué», précise la double vainqueure du classement général de la Coupe du monde.

Federica Brignone souligne également qu’elle n’est pas du genre à publier des photos trop personnelles avec quelqu’un. Même si elle a fait une exception pendant ses vacances. Sur Instagram, elle a partagé plusieurs séries de photos de son séjour aux Maldives, parmi lesquelles figurait notamment un cliché avec son compagnon.

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Federica Brignone ne souhaite toutefois pas parler publiquement de leur relation : «Je reste une personne discrète, affirme-t-elle. Personne n’apprendra quoi que ce soit sur moi et James.»

Devenir maman, son plus grand rêve

Interrogée sur son avenir avec son compagnon, Federica Brignone révèle néanmoins: «Devenir mère est l’un de mes plus grands rêves, contrairement au mariage.» Ce souhait ne se réalisera toutefois pas pendant sa carrière sportive. Après sa retraite, Federica Brignone souhaite voyager et se consacrer à d’autres activités.

Mais avant d’en arriver là, l’Italienne veut retrouver sa place au plus haut niveau du ski alpin. Elle a d’ailleurs adapté sa préparation estivale en conséquence, puisqu’elle souffrait encore de douleurs liées à sa chute après son retour. Aujourd’hui, son état s’est amélioré: cet été, elle a pu effectuer sa première randonnée en montagne et ne rencontre désormais plus aucun problème à vélo.