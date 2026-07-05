Un nouveau couple du ski alpin s'est marié

Dans le monde du ski, les cloches du mariage ont de nouveau sonné. Erik Read et Giulia Paventa se sont dit «oui».

Ramona Bieri

L'amour continue de battre son plein dans le monde du ski cet été. Il y a eu les mariages récents de Michelle Gisin et Luca De Aliprandini, Filip Zubcic ou Clément Noël. De son côté, Christof Innerhofer a présenté pour la première fois sa nouvelle compagne.

Et il y a eu un nouveau mariage. Erik Read et sa compagne Giulia Paventa se sont dit «oui». On ignore où ce couple canado-italien s’est marié. De nombreuses publications Instagram de la famille et des amis en donnent toutefois un aperçu. La cérémonie se déroule en plein air et la mariée descend un escalier sous des arbres en fleurs pour rejoindre son futur époux.

Après la cérémonie, une haie d’honneur les attend, avec une pluie de pétales de roses et un baiser passionné pour finir. La fête se déroule dans un grand pavillon et la danse pour ouvrir le bal est bien sûr au rendez-vous.

Des résultats en berne, mais une demande en mariage romantique

Alors qu'Erik Read est toujours skieur professionnel, sa femme a mis un terme à sa carrière il y a quatre ans. L’Italienne a disputé 31 courses de Coupe d’Europe, mais n’a jamais réussi à se qualifier pour une épreuve de Coupe du monde. Ce n’est pas le cas de son mari.

Erik Read est un spécialiste canadien des épreuves techniques et a disputé jusqu’à présent 204 courses de Coupe du monde. Il s’est classé neuf fois dans le top 10, auxquels s’ajoutent deux médailles aux Championnats du monde dans l’épreuve par équipe (argent en 2015 et bronze en 2023). Ces derniers temps, les bons résultats se font rares. Au printemps 2025, Erik Read a perdu son statut de membre de l'équipe nationale et, la saison dernière, il n'a marqué des points que deux fois en 16 courses.

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En revanche, tout va pour le mieux dans sa vie privée. L’été dernier, Erik Read a fait une demande en mariage romantique à sa bien-aimée. Leur mariage vient désormais couronner leur amour.