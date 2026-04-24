Après sa grave blessure, Lara Gut-Behrami a gardé le silence quant à une éventuelle poursuite de sa carrière. Elle est, en tout cas, toujours dans le cadre de Swiss-Ski pour la saison prochaine.

Lara Gut-Behrami dans le cadre de Swiss-Ski pour la saison prochaine

Lara Gut-Behrami dans le cadre de Swiss-Ski pour la saison prochaine

Carlo Steiner

Lara Gut-Behrami va-t-elle prolonger sa carrière d’une saison? Après sa grave blessure survenue au début de ce qui devait être sa tournée d’adieux, la Tessinoise est restée discrète sur son avenir. Elle ne s’exprime toujours pas clairement, mais un indice fort laisse penser qu’elle poursuivra: elle figure dans le cadre de l’équipe nationale pour la saison 2026/27 annoncé par Swiss-Ski.

Aux côtés de Lara Gut-Behrami, on retrouve dans le groupe principal féminin Malorie Blanc, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Camille Rast et Corinne Suter. En revanche, Jasmin Flury est rétrogradée et ne fait plus partie de ce groupe élite.

Changements de cadres

Chez les hommes, le cadre de Swiss-Ski se compose de Luca Aerni, Gino Caviezel, Loïc Meillard, Alexis Monney, Tanguy Nef, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Thomas Tumler et Franjo von Allmen. Pas moins de cinq athlètes du cadre de l'année dernière ne font plus partie de la Nati: Arnaud Boisset (même relégué dans le cadre B), Daniel Yule et Justin Murisier sont rétrogradés. Niels Hintermann et Marc Rochat ont quant à eux mis un terme à leur carrière.

Le cadre A, dont seuls Marco Kohler et Lars Rösti faisaient partie l'année dernière, est renforcé. Outre les rétrogradées, Matthias Iten et Alessio Miggiano en font désormais partie.

Chez les femmes, le cadre A compte désormais huit athlètes au lieu de sept. Eliane Christen, Delphine Darbellay, Michelle Gisin et Jasmina Suter conservent leur place. Priska Ming-Nufer et Nicole Good perdent leur place et ne font même plus partie du cadre C. Joana Hählen a mis fin à sa carrière.