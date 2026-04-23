Fribourg Gottéron s'est imposé à Davos lors de l'acte III de la finale grâce à un but de Julien Sprunger. Le capitaine avait un invité spécial pour cette rencontre: le skieur Alexis Monney.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron s'est imposé au bout du suspense face à Davos lors du troisième acte de la finale. Les Dragons ont ainsi repris l'avantage dans cette finale face aux Grisons. Comme un symbole, le but est tombé de la canne de Julien Sprunger, le capitaine des Dragons. Sitôt le puck dans la cage, le No 86 a foncé en direction des fans. «C'était magnifique de partager ce moment avec eux», a-t-il apprécié.

Il a évidemment célébré avec tous les supporters des Dragons présents. Mais un en particulier. «Je savais que Alexis Monney était présent dans ce coin, a souri Julien Sprunger. Je l'avais vu durant le match, mais je ne lui avais rien montré (rires). Comme j'ai marqué pas loin de lui, j'étais content d'aller célébrer vers lui cette victoire.» C'est d'ailleurs le No 86 des Dragons qui a organisé le billet du skieur de Châtel-Saint-Denis.

Déjà à la patinoire pour l'acte II

Quelques minutes après la victoire des Dragons sur les hauts de Landquart, le spécialiste de la vitesse était déjà dans sa voiture en direction du canton de Fribourg. «Il a vraiment voulu fêter avec moi?, nous a-t-il demandé incrédule. C'est incroyable! J'avais vu qu'il était venu dans le coin ici, mais je pensais juste qu'il avait sauté contre le plexiglas vers les fans. En tout cas, on a tous vécu une soirée riche en émotions. C'était fantastique de vivre ce moment sur place. J'ai eu beaucoup de chance d'être présent.»

Alexis Monney, grand fan de Fribourg Gottéron, était déjà présent pour la rencontre de lundi à la BCF Arena. Ce n'est donc pas un hasard de le retrouver à Davos pour ce troisième acte qui s'est terminé lors de la deuxième prolongation. «Un sacré stress, précise-t-il après coup. Durant la première période supplémentaire, Fribourg a eu des chances de gagner. C'était vraiment tendu jusqu'au moment où Julien a classé l'affaire.»

Présent vendredi?

Une libération pour Alexis Monney: «Il était temps que cela se termine», rigole-t-il. Mais ce n'était pas qu'une libération pour lui. Sur les images de la télévision, on voit également Andrea Glauser (présent sur la photo au sommet de cet article) et Sandro Schmid, les deux internationaux des Dragons blessés durant ces play-off.

Comme la saison de ski est terminée et qu’en plus, il vient de se faire opérer de la main, Alexis Monney pourrait avoir du temps pour suivre la suite de cette série. D'ailleurs, sera-t-il présent vendredi pour la quatrième acte de cette finale entre Fribourg et Davos? «Je ne sais pas encore, précise-t-il. Pour l'heure, je n'ai pas de billet.» Ne peut-il pas s'arranger avec Julien Sprunger? «Je ne sais pas si j'ose encore le solliciter une fois de plus», rigole-t-il. Comme il a porté chance aux Dragons ce mercredi, possible que le capitaine de l'équipe trouve une place pour Alexis Monney vendredi soir.