Les détails de la chute de Lara Gut-Behrami dévoilés

La gravité de la blessure de Lara Gut-Behrami, après sa chute vendredi à l'entraînement, n'est pas encore connue. En revanche, l'entraîneur en chef Beat Tschuor révèle les conditions qui ont prévalu lors l'accident.

Lara Gut-Behrami s'est gravement blessée en Amérique du Nord, mais la nature exacte de la blessure demeure floue. Photo: Getty Images

Cédric Heeb et Mathias Germann

Le monde du ski a été secoué vendredi par une triste nouvelle pour le sport suisse: Lara Gut-Behrami (34 ans) a été victime d’une lourde chute lors d’un entraînement à Copper Mountain (USA). Selon l’entraîneur en chef Beat Tschuor, interrogé par Blick, seule une légère commotion cérébrale peut être confirmée pour l’instant.

«Elle a fait des tonneaux, c'était violent»

Une blessure sérieuse au genou gauche est toutefois redoutée. Beat Tschuor précise: «Pour l’heure, rien n’est encore clair. Tout ce qui circule actuellement n’est que spéculation.» Reste à savoir comment l’accident s’est produit et dans quelles conditions se déroulait la séance de super-G.

D’après les informations obtenues par Blick, la Tessinoise se serait agrippée d’une main à une porte au passage d’une bosse, avant d’être projetée en avant. Le directeur sportif de Head, Rainer Salzgeber, qui a visionné la vidéo de l’incident, confirme: «Ensuite, elle a fait des tonneaux. C’était violent.»

«Les conditions n’étaient pas extraordinaires»

C’est également ce qu’a souligné Beat Tschuor vendredi en fin d’après-midi. Le Grison est resté en contact étroit avec Stefan Abplanalp, l’entraîneur de vitesse de l’équipe féminine, qui lui a décrit les conditions au moment de la chute: «Il y avait plusieurs virages de super-G en enchaînement, une neige légèrement agressive, une visibilité un peu plate. Mais rien d’extraordinaire.» Après avoir visionné lui-même des images, Beat Tschuor parle d’un entraînement classique de super-G, disputé à «vitesse moyenne».

La gravité exacte de la blessure de la championne olympique (2022) et double championne du monde (2021) en super-G reste encore inconnue. Des examens complémentaires sont prévus la semaine prochaine à Genève. D’ici là, Beat Tschuor se veut résolument positif: «Je m’accroche à l’espoir.»