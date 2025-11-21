Qu'arrive-t-il réellement à Lara Gut-Behrami? Un premier diagnostic semblait indiquer une déchirure du ligament croisé. Mais le sélectionneur suisse, Beat Tschuor, se montre plus optimiste.

Beat Tschuor n'a pas apprécié et n'est pas d'accord avec les déclarations du chirurgien Olivier Siegrist. Photo: BENJAMIN SOLAND

Blick Sport

Les spéculations se poursuivent autour de l'état de santé de la star du ski suisse Lara Gut-Behrami après sa grave blessure du jour lors d'un entraînement aux États-Unis. «Ses ligaments croisés antérieur et latéral interne sont déchirés. Elle souffre également d’une lésion du ménisque», a tout d'abord déclaré dans l'après-midi Olivier Siegrist, lequel avait opéré la Tessinoise en 2017, au «Nouvelliste».

Mais est-ce vraiment le cas ? Une autre version, plus optimiste, vient d'être donnée par l’entraîneur suisse Beat Tschuor à Blick: «Ce que je peux dire, c’est qu’elle souffre d’une légère commotion cérébrale. Son genou gauche semble blessé, mais rien n’est encore certain. Tout ce que vous lisez n’est que spéculation.» L’entraîneur grison précise par ailleurs que Olivier Siegrist, contrairement aux médecins présents sur place, n’a pas examiné l’athlète. «Nous avons reçu des informations claires de leur part: des examens complémentaires auront lieu la semaine prochaine à Genève, et nous en saurons davantage à ce moment-là.» Interrogé sur l’espoir de la voir s’en sortir sans blessure grave, Beat Tschuor répond sans hésiter: «Oui.»

Olivier Siegrist, désormais retraité, a également affirmé qu’il examinerait Lara Gut-Behrami à Genève en compagnie de son successeur, Julien Billières. Il a ajouté que la Tessinoise ne pourrait rentrer en Europe que dimanche soir, car «tous les avions sont complets». Beat Tschuor a là encore contredit le médecin: «Tout est réglé. Elle décollera de Denver samedi et atterrira en Suisse dimanche.»

«Gardez espoir»

Beat Tschuor s’est entretenu à deux reprises avec Lara Gut-Behrami, ce vendredi. Elle lui est apparue optimiste et tournée vers l’avenir. L’hypothèse d’une carrière prématurément interrompue n’a «jamais été un sujet», «en aucun cas». Il s’agit tout de même d’un «coup dur» pour l’équipe de Suisse. Beat Tschuor conclut: «Je garde espoir.»

Avant même le début de la saison, Lara Gut-Behrami avait annoncé que cette Coupe du monde serait sa dernière. La championne olympique (Super-G 2022) et double championne du monde (Super-G et slalom géant 2021) était montée sur le podium fin octobre en prenant la troisième place du géant de Sölden, en Autriche.