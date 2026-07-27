Le skieur autrichien Max Franz est un battant. Après s'être cassé les deux jambes en 2022, il se bat pour revenir en Coupe du monde. Mais de nouveaux revers sont venus le frapper.

Ramona Bieri

C'est un véritable cauchemar que Max Franz a vécu en novembre 2022. Le spécialiste autrichien de la vitesse a fait une grave chute lors d’un entraînement de descente. Le diagnostic était sans appel: fracture ouverte de la jambe gauche avec section du nerf, et fracture de la jambe droite.

S'en est suivie une lutte quotidienne pour pouvoir un jour remonter sur ses skis. Pour cela, le troisième des Championnats du monde de descente en 2017 avait avant tout besoin d'une chose: beaucoup de patience. En décembre dernier, le moment était enfin venu. Pour la première fois depuis sa chute effroyable, Max Franz a pris le départ d’une épreuve de Coupe du monde. Il a toutefois été éliminé lors de la descente de Val Gardena (Italie). Aujourd'hui encore, ce résultat l'agace.

Dix jours avec des béquilles

Il n’a pas encore pu disputer d’autres épreuves depuis. «Les douleurs dans les deux jambes se sont ensuite intensifiées, confie-t-il au journal «Kronen Zeitung». Ça a vraiment été une période difficile.»

Une nouvelle opération a dû être réalisée. Max Franz ne sait même pas dire de la combientième il s'agit. Tout le matériel métallique a été retiré du pied gauche, la moitié de celui du pied droit. Une arthroscopie a également été pratiquée pour retirer du tissu cicatriciel. Une petite intervention s’est transformée en une opération majeure. «J’ai passé dix jours avec des béquilles, puis j’ai dû suivre six semaines de rééducation», raconte Max Franz.

Ce n’est pas le seul revers qu’il doit encaisser cet été. Max Franz a perdu son statut de membre de l’équipe nationale. Il ne songe pourtant pas à abandonner pour autant. Il continue à s’entraîner dans le but de faire son retour.

Mais il y a autre chose qui prime: «Je veux simplement ne plus avoir mal. J’en ai déjà assez subi.» S’il y parvient, il souhaite tenter une nouvelle fois sa chance pour ajouter d’autres courses à son palmarès. L’avenir nous dira si cela se concrétisera.