À 21 ans, cet espoir du ski s'est fait opérer du cœur

La Zurichoise Janine Mächler, espoir du slalom, souffrait d'arythmie cardiaque. Une opération a marqué un tournant pour la skieuse.

Mathias Germann

Janine Mächler se tient dans le portillon de départ du slalom. Elle est concentrée, impatiente, elle a hâte de se lancer. Mais soudain, son cœur se met à s'emballer, elle a une crise, son rythme cardiaque dépasse les 230 battements par minute. «Ces troubles du rythme cardiaque sont pénibles. Le corps est soumis à une pression extrême. Chaque mouvement est beaucoup plus éprouvant», détaille Janine Mächler.

Une course avec des palpitations? Pour Janine Mächler, c’était une réalité. Les crises ne se produisaient pas à chaque compétition, mais parfois pendant l’entraînement physique. «J’avais depuis longtemps le sentiment que quelque chose n’allait pas.» Elle a finalement consulté un médecin.

Le diagnostic: des arythmies cardiaques bénignes. Elles ne mettaient pas sa vie en danger. Janine Mächler a néanmoins décidé de subir une intervention. «Je voulais résoudre le problème, notamment en pensant à l’avenir. Quand je ne serai plus aussi en forme qu’aujourd’hui, cela pourrait poser des problèmes au niveau de la circulation sanguine.»

«Les troubles ne doivent pas réapparaître»

L’opération a duré environ une heure. Les médecins ont introduit un cathéter jusqu’au cœur par une veine de l’aine. Une fois sur place, ils ont provoqué de manière ciblée l’arythmie cardiaque afin d’en localiser l’origine. Ils ont ensuite ablaté le tissu défectueux. «Je suis restée éveillée tout le temps et j’ai pu suivre toute l’intervention à l’écran.»

Cinq jours plus tard seulement, Janine Mächler avait déjà repris l’entraînement. Elle n’a même pas eu besoin de rééducation. Aujourd’hui, la Zurichoise est avant tout soulagée. «Les troubles ne devraient plus réapparaître.» Depuis, son cœur n’a plus «trébuché», comme elle le dit, pas une seule fois. «C’est bizarre – je m’y étais presque habituée. Mais c’est beaucoup mieux ainsi, bien sûr.»

Avec des problèmes de dos

Après un hiver difficile en Coupe du monde, sans aucun point marqué, Janine Mächler regarde à nouveau vers l’avenir. Elle maîtrise également ses anciens problèmes de dos – même s’ils ne disparaîtront sans doute jamais complètement. «Je suis en très bonne forme et je peux entamer la préparation sans douleur.»

Actuellement, elle s’entraîne avec les deux stars du slalom Camille Rast et Wendy Holdener. Leur nouvelle saison débutera le 14 novembre à Levi, en Finlande. Janine Mächler ne veut alors plus se battre contre ses problèmes de santé, mais uniquement contre le chrono.