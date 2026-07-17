Un skieur valaisan met un terme à sa carrière

Blick Sport

Christophe Torrent est obligé d'arrêter. Comme l'a relayé le site spécialisé «SkiActu», le Valaisan a laissé un message sur son compte Instagram pour annoncer la fin de sa carrière, à 26 ans à peine.

Il faut dire que, depuis plus de trois ans, le skieur d'Anzère souffre de spondylarthrite ankylosante, une maladie auto-immune. Celle-ci lui fait des douleurs chroniques et inflammatoires dans le dos.

«Avec une pointe de tristesse, mais aussi avec la sagesse d’enfin écouter Mémé Agnès, qui m’a toujours dit de 'faire une vie normale', je décide aujourd’hui de mettre un terme à ma carrière de skieur», a écrit le skieur d'Anzère sur ses réseaux sociaux.

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À son palmarès, Christophe Torrent peut compter quatre départs en Coupe du monde avec, comme meilleur résultat, une 33e place lors de la descente de Crans-Montana en février 2025.

Dans les commentaires de la publication de l'Arbazien, nombre de ses collègues lui rendent hommage, à l'image d'Arnaud Boisset, Armand Marchant ou Sue Piller.