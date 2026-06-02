Mirjam Puchner, médaillée olympique autrichienne, met fin à sa carrière à 34 ans. Après 14 ans en Coupe du monde, elle ne veut plus prendre autant de risques que par le passé.

ATS Agence télégraphique suisse

L'Autrichienne Mirjam Puchner met un terme à sa carrière à l'âge de 34 ans. Spécialiste de la vitesse, elle a annoncé en conférence de presse qu'elle prenait sa retraite après 14 ans de participation à la Coupe du monde en descente et en super-G.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Médaillée d'argent aux Jeux olympiques d'hiver de 2022 (en super-G) et aux Championnats du monde de 2025 (en descente), Mirjam Puchner est l'une des skieuses autrichiennes les plus titrées en vitesse ces dernières années.

Plus prête à prendre des risques

«Pour concourir au plus haut niveau de la Coupe du monde, il faut être prêt à prendre le maximum de risques. L'hiver dernier, cependant, j'ai senti que quelque chose avait changé en moi. L'engagement total et la volonté inconditionnelle de prendre des risques n'étaient plus aussi présents qu'auparavant», a expliqué Mirjam Puchner pour justifier sa retraite.

La skieuse de 34 ans avait effectué ses débuts en Coupe du monde à St. Anton en janvier 2013 et, trois ans plus tard, elle remportait sa première victoire. Au total, Mirjam Puchner a disputé 178 courses de Coupe du monde, montant neuf fois sur le podium et remportant deux succès.