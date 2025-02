La Suisse a finalisé sa sélection pour la descente masculine des Championnats du monde. Stefan Rogentin complète l'équipe après une performance convaincante lors du deuxième entraînement, où l'Américain Ryan Cochran-Siegle s'est montré le plus rapide.

Stefan Rogentin peut désormais se concentrer pleinement sur la descente des Mondiaux. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Le quintet suisse de la descente masculine des Championnats du monde est désormais connu: aux côtés de Marco Odermatt, Franjo von Allmen, Alexis Monney et Justin Murisier, c’est Stefan Rogentin qui représentera le pays. Le natif des Grisons a remporté jeudi la deuxième séance d’entraînement du tour éliminatoire interne face à Marco Kohler, tombé, et Lars Rösti (19e). Après la première séance d’entraînement mercredi, le trentenaire était encore remonté contre le fait que la sélection se ferait juste avant le Super-G prévu ce vendredi.

Lors de l’entraînement décisif, Rogentin a donc terminé à la cinquième place. Avec Franjo von Allmen (3e) et Marco Odermatt (8e), deux autres Suisses figurent dans le top dix. Alexis Monney a terminé 13e et Justin Murisier 21e. Comme mercredi, l’Américain Ryan Cochran-Siegle a été le plus rapide, suivi par l’Autrichien Stefan Eichberger.

Son compatriote Vincent Kriechmayr n’a pas pris part à la deuxième séance d’entraînement. Après sa deuxième place mercredi, où il voulait tester son genou, l’Autrichien a décidé de ne pas faire un deuxième tour d’essai. «Je suis content d’être de retour et de pouvoir aujourd’hui mettre tout mon poids sur mon genou», a-t-il déclaré mercredi, laissant déjà entendre qu’il pourrait faire l’impasse sur la deuxième séance d’entraînement. L’Autrichien a encore quelques heures pour se récupérer.