Les Suissesses battues en Super-G, Stephanie Venier sacrée

1/4 La joie de la championne du monde de Super-G Stephanie Venier. Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

Le Super-G des Mondiaux de Saalbach n'aura pas souri aux Suissesses. Lara Gut-Behrami, qui faisait partie des grandes favorites, n'a pu faire mieux que 8e. Le titre est revenu à l'Autrichienne Stephanie Venier.

Partie avec le dossard 7, Stephanie Venier a fait vibrer son public, qui ne s'attendait pas à pareille issue, en battant de 0''10 le chrono réalisé par l'autre favorite Federica Brignone. L'Autrichienne s'offre ainsi, à 31 ans, un premier titre mondial pour le moins inattendu.

Soulagement pour l'Autriche

Le sacre de Stephanie Venier, laquelle s'était parée d'argent en descente lors des Mondiaux 2017 à St-Moritz, offrira une grosse bouffée d'oxygène à toute la délégation autrichienne. Celle-ci, à la peine en Coupe du monde, avait bien mal entamé ces joutes en échouant dès les quarts de finale du Team Event.

Lauréate du dernier super-G disputé en Coupe du monde et championne du monde 2021 de la discipline, Lara Gut-Behrami n'a en revanche pas trouvé le bon tempo sur un tracé trop facile. La Tessinoise a terminé à 0''70 de Venier et à 0''46 de la troisième marche du podium, occupée par l'Américaine Lauren Macuga et la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie.

Pas d'exploit non plus pour les trois autres Suissesses engagées dans la première épreuve individuelle de ces joutes. Belle performance toutefois pour la championne du monde junior Malorie Blanc, 12e à 1''19. La Valaisanne a fait mieux que Corinne Suter (14e à 1''26), qui cherchera à se racheter samedi en descente, et que Michelle Gisin (17e à 1''64).