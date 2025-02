6. Federica Brignone

Place aux meilleures du circuit! C'est Federica Brignone la première des favorites à s'élancer. Jamais dans son incroyable carrière, la Transalpine n'est parvenue à décrocher une médaille aux Mondiaux en Super-G. Elle a 49 centièmes d'avance sur le haut et, contrairement aux skieuses avant elle, est parvenue à conserver son avance. Mieux, elle a gagné du temps sur la fin et a réalisé une sublime course. Avec 1"12 d'avance sur Laura Gauché, il faudra aller la chercher!