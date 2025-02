Qui pour gâcher la fête des Suisses aux Mondiaux?

1/8 Les médailles se disputeront sur cette piste à Saalbach. Photo: keystone-sda.ch

Ramona Bieri

Le point culminant de la saison de ski est arrivé: les Championnats du monde de Saalbach ont débuté cette semaine. La Suisse aborde pratiquement chaque course avec des chances de médaille. Mais qu'en est-il de la concurrence? Quels sont leurs plus grands contradicteurs de la Suisse? Blick fait le point par nations.

Autriche

Malgré des Championnat du monde à domicile, l'Autriche ne cède pas franchement à l'euphorie. Cela s'explique sans doute par les résultats obtenus jusqu'à présent. En 46 courses, il n'y a eu que 15 podiums. Les deux seules victoires ont été remportées par Cornelia Hütter (descente et Super-G). Le bilan était déjà similaire il y a deux ans. A l'époque, avant les Championnats du monde, il y avait eu 17 podiums sur 55 courses, le seul vainqueur étant Vincent Kriechmayr (trois descentes).

Mais les Autrichiens comptent plusieurs candidats à une médaille dans leurs rangs. A commencer par Hütter et Kriechmayr - qui, après sa blessure contractée à Wengen, peut concourir sans pression - dans les disciplines de vitesse, en passant par Katharina Liensberger et Manuel Feller en slalom et Patrick Feurstein, Julia Scheib et Stefan Brennsteiner en slalom géant. À moins que ce soit Marco Schwarz qui couronne sa saison de retour par une médaille à la maison.

Il y a deux ans, malgré une saison difficile, l'Autriche avait remporté sept médailles et la Suisse en avait obtenu autant. La différence: alors que nos voisins n'avaient pas remporté d'or, nous avions obtenu trois titres de champion du monde. Si l'Autriche parvient à monter sur le podium des Championnats du monde très tôt à Saalbach, cela pourrait être libérateur pour le pays hôte.

Derniers Championnats du monde: 7 médailles – 0 or, 3 argent, 4 bronze

USA

L'équipe américaine repose bien sûr sur Mikaela Shiffrin. C'est du moins ce qu'on a pu constater lors des derniers Championnats du monde. Elle avait remporté trois des quatre médailles américaines, auxquelles s'est ajouté l'or lors de l'épreuve par équipes. Cette année, la skieuse est au coeur d'interrogations. Fin novembre, elle s'est blessée à l'abdomen lors d'une chute en slalom géant. Deux mois d'arrêt de la compétition s'en sont suivis. Elle est revenue à temps pour les Championnats du monde, avec une 10e place au slalom de Courchevel (France). Auparavant, elle avait remporté deux slaloms.

Jared Goldberg est l'un des atouts américains chez les hommes. Photo: AFP

Shiffrin a encore un peu de temps devant elle. L'avenir nous dira si elle peut vraiment se battre pour les médailles. Après tout, l'équipe américaine s'est déjà illustrée cette année sans elle. Lauren Macuga a remporté un Super-G, Paula Moltzan est monté sur le podium du slalom géant, Ryan Cochran-Siegle sur celui de la descente et Jared Golberg sur celui du Super-G. Ils pourraient bien déjouer les favoris à Saalbach. Il en va de même pour Bryce Bennett (trois fois dans le top 8 en descente) ou Nina O'Brien (top 15 dans tous les slaloms géants). Sans oublier Lindsey Vonn. La skieuse de 40 ans le dit elle-même: «Je peux me battre pour les médailles ici.»

Derniers Championnats du monde : 4 médailles – 2 or, 2 argent, 0 bronze





Norvège

Lors des derniers Championnats du monde, l'équipe norvégienne a remporté neuf médailles, soit deux de plus que la Suisse. Au tableau des médailles, elle était toutefois derrière nous parce qu'elle avait remporté moins de médailles d'or. Cet hiver, les Suisses ont remporté onze victoires en 25 courses jusqu'à présent et les Norvégiens sont les seuls à tenir le rythme avec sept triomphes. La troupe technique composée de Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath, Alexander Steen Olsen et Timon Haugan est très en forme cette saison. Ils ont déjà réalisé un triplé en slalom géant (Steen Olsen devant Kristoffersen et McGrath) et en slalom (McGrath devant Haugan et Kristoffersen). Ils comptent donc parmi les plus grands concurrents de Marco Odermatt et Loïc Meillard pour les médailles en slalom géant et en slalom.

Mais ils ont aussi un atout dans leur manche en Super-G: Fredrik Möller. Il a gagné à la surprise générale à Bormio. S'il parvient à monter sur le podium à Saalbach, ce sera un coup de maître. Chez les femmes, les plus grands espoirs de médaille se nomment Kajsa Vickhoff Lie dans les disciplines de vitesse et Thea Louise Stjernesund dans les épreuves techniques. Alors que Vickhoff Lie est montée deux fois sur le podium cet hiver, Stjernesund n'y est pas encore parvenue.



Derniers Championnats du monde: 9 médailles – 2 or, 3 argent, 4 bronze

Italie

Pas facile de battre Federica Brignone et Sofia Goggia. Et pas seulement dans les courses de vitesse, mais aussi dans le slalom géant. Les deux skieuses ne cessent d'assommer leurs concurrentes. Le duo a décroché 13 podiums, dont sept victoires. Impressionnant! Contrairement à Brignone (médaille d'or en combiné en 2023), Sofia Goggia n'a pas encore été championne du monde.

En outre, Marta Bassino (tenante du titre en super-G) a elle aussi les moyens de se mêler à la lutte pour le podium. Tout comme Laura Pirovano. La spécialiste de vitesse a déjà manqué de peu le top 3 à plusieurs reprises cette saison. Réussira-t-elle son coup à Saalbach?

Chez les hommes, les plus grands atouts se nomment Dominik Paris et Mattia Casse dans les courses de vitesse, puis Luca de Aliprandini (troisième au slalom géant d'Adelboden) et Alex Vinatzer (deuxième au slalom de Kitzbühel) chez les techniciens. Ils faudra compter sur eux.

Derniers Championnats du monde: 4 médailles – 2 or, 1 argent, 1 bronze

Allemagne

L'Allemagne est montée sur trois podiums cette saison. Ils ont été remportés par Lena Dürr en slalom. Elle a remporté le bronze aux derniers Championnats du monde. C'est aussi dans cette discipline que nos voisins du nord peuvent espérer obtenir les plus grandes chances de médaille. Outre Dürr, Emma Aicher peut également prétendre au podium. Chez les hommes, le grand espoir du slalom s'appelle Linus Strasser. Après avoir clairement mené à mi-parcours, il a terminé l'entraînement des Mondiaux à la quatrième place.

Linus Strasser veut décrocher une médaille pour l'Allemagne. Photo: Sven Thomann

Qu'en est-il en vitesse? Après les retraites de Thomas Dressen, Josef Ferstl et Dominik Schwaiger, Romed Baumann est l'athlète le plus expérimenté de l'équipe. Sa 7e place est de loin son meilleur résultat de l'hiver. Kira Weidle-Winkelmann a plus de chances de remporter une médaille. Il y a quatre ans, elle a été vice-championne du monde de descente. Elle a ce qu'il faut pour battre les favorites - même si elle n'est pas encore montée sur un podium cette saison.

Derniers Championnats du monde: 2 médailles – 1 or, 0 argent, 1 bronze

France

Les Français doivent composer avec une absence de poids. Alexis Pinturault, tout juste revenu de sa rupture des ligaments croisés, a chuté à Kitzbühel. Les championnats du monde se dérouleront sans lui.

Le candidat numéro 1 à une médaille est donc Clément Noël. Il est déjà champion olympique de slalom, mais il lui manque une médaille aux Mondiaux. Il y a de bonnes chances qu'il change cela à Saalbach. Ou est-ce qu'un de ses coéquipiers créera la surprise? Steven Amiez, fils de Sébastien Amiez (qui a remporté l'argent aux Jeux olympiques et aux Championnats du monde de slalom), a déjà laissé entrevoir son potentiel à plusieurs reprises cette saison, terminant cinq fois dans le top 7. Seule la première place sur le podium ne lui a pas encore réussi. Il pourrait créer la surprise aux Championnats du monde, comme Léo Anguenot, qui a fait sensation en terminant deuxième du slalom géant d'Alta Badia.





Dans les courses de vitesse, Nils Allègre est le principal atout. Ses meilleurs résultats cet hiver sont une quatrième place en descente et une septième en Super-G. Chez les femmes, une médaille française serait une grande surprise. Seules Romane Miradoli dans les disciplines de vitesse et Marie Lamure en slalom se sont classées dans le top 10 cet hiver.

Derniers Championnats du monde: 2 médailles – 1 or, 0 argent, 1 bronze

Canada

Il y a deux ans, l'équipe canadienne avait créé deux grosses surprises. James Crawford (Super-G) et Laurence St-Germain (slalom) avaient remporté l'or. Il faudra à nouveau compter sur ce duo cette année. D'autant plus que Crawford a récemment arraché la victoire sous le nez d'Alexis Monney à Kitzbühel. Cameron Alexander a lui aussi son mot à dire dans la course aux médailles de vitesse, mais il a chuté lors du deuxième entraînement de descente. Il y a aussi Valérie Grenier, qui fait partie du cercle élargi des prétendantes aux médailles en slalom géant.



Derniers Championnats du monde: 4 médailles – 2 or, 0 argent, 2 bronze

Les autres nations

En ski, de nombreuses nations vivent grâce à un ou une athlète. Grâce à eux, elles peuvent tout à fait espérer remporter des médailles. Ainsi, le Brésil espère depuis peu décrocher une médaille aux Championnats du monde de ski grâce à Lucas Pinheiro Braathen. En Bulgarie, l'espoir de médaille s'appelle Albert Popov, et pas seulement depuis sa victoire en slalom à Madonna di Campiglio. Lara Colturi n'a que 18 ans et a déjà terminé deuxième cet hiver en slalom et en slalom géant. Pendant ce temps, Alice Robinson devrait faire danser de joie la Nouvelle-Zélande. Avec quatre podiums en slalom géant, dont une victoire, elle est l'une des favorites.

Lucas Pinheiro Braathen veut offrir une médaille au Brésil. Photo: Sven Thomann

Miha Hrobat est de son côté montée pour la première fois sur le podium en descente cet hiver. Depuis, il a obtenu deux troisièmes places. C'est grâce à lui que la Slovénie peut espérer décrocher deux fois une médaille, aux côtés de Zan Kranjec (une 3e place en slalom géant). Au cours des deux derniers hivers, Zrinka Ljutic a déjà laissé entrevoir son potentiel en montant sur ses premiers podiums. Cette saison, elle a fait une grande percée en remportant trois slaloms. La Croatie rêve alors d'un titre premier titre en slalom depuis Janica Kostelic en 2005. Il y a de bonnes chances que ce rêve se réalise. Chez les hommes aussi, il y a des candidats: Samuel Kolega et Filip Zubcic.

Du côté de la République tchèque, on retrouve Ester Ledecka. Elle a dû renoncer à des courses récemment en raison de problèmes de dos. L'avenir dira si elle sera en forme à temps. En Suède, les espoirs reposent sur Anna Swenn-Larsson (slalom) et Sara Hector (slalom géant et slalom) ainsi que sur Kristoffer Jakobsen. Ce dernier est devenu papa pour la première fois juste avant les Championnats du monde. Il pourrait bien, poussé par cette nouvelle, réaliser un joli coup.