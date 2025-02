Lara Gut-Behrami: «Ce n'est pas comme ça qu'on gagne une médaille»

La Tessinoise était déçue après sa 8e place en Super-G. Elle pourra rebondir dès samedi lors de la descente des Mondiaux. Photo: Sven Thomann

Ramona Bieri

Lara Gut-Behrami était l'une des grandes favorites pour remporter l'or au Super-G des Mondiaux de Saalbach. Il faut dire qu'elle n'a jamais terminé en dessous de la cinquième place cet hiver et qu'elle est montée quatre fois sur le podium (une victoire, trois fois deuxième).

Mais le plus grand atout de la Suisse ne s'est finalement pas illustré sur la piste autrichienne ce jeudi. La Tessinoise s'est montrée déçue de sa 8e place. Malgré tout, elle semblait sereine au micro de la SRF: «Je n'ai tout simplement pas bien skié», a-t-elle jugé. Elle n'a pas réussi à trouver son rythme lors de la course et a trop souvent tourné autour des portes. «Ce n'est pas comme ça qu'on gagne une médaille», concède la Tessinoise.

Les écarts entre les portes lui ont également donné du fil à retordre. «Je n'ai pas pu montrer mon meilleur ski», explique la skieuse. Lara Gut-Behrami n'aura pas beaucoup de temps pour digérer sa frustration. Une chance, très certainement. Vendredi, il faudra faire place au troisième entraînement pour la descente de samedi. «J'essaierai à nouveau samedi et j'espère que ça ira», se projette-t-elle.

«Difficile de trouver le flow»

Pas de surprise en revanche pour Michelle Gisin. Son résultat correspond à sa saison actuelle. À 1,64 seconde du quatuor suisse, c'est elle qui a perdu le plus de temps sur la gagnante Stéphanie Venier. «C'est très difficile de trouver le flow», a-t-elle exprimé. Le niveau est extrêmement élevé, il ne suffit pas d'avoir la moitié ou le quart d'une piste, il faut être au sommet tout le temps. «Malheureusement, je n'y suis pas parvenue», résume la skieuse.

Même son de cloche du côté de Corinne Suter. «Je n'ai pas trouvé le mélange qui me permettait de me lâcher les skis. Mais j'ai fait de mon mieux et, en ski aussi, on ne peut pas toujours forcer.»

De son côté, Malorie Blanc a fait ses débuts aux Championnats du monde. Et s'est montrée convaincante. Douzième, elle est la deuxième meilleure Suissesse derrière Lara Gut-Behrami. «Je suis très contente», s'est-elle réjouie au micro de la SRF. Elle a toutefois avoué avoir été très nerveuse ce matin.