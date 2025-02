Stefan Rogentin en colère contre une décision de l'équipe suisse à Saalbach

1/4 Stefan Rogentin a réalisé un bon temps lors du premier entraînement de la descente des Championnats du monde. Photo: keystone-sda.ch

Marcel W. Perren

Ce vendredi, Stefan Rogentin a terminé le premier entraînement de la descente des championnats du monde juste devant Marco Odermatt. Avec le quatrième meilleur temps, il est le Suisse le plus rapide. Malgré ce résultat plus qu’encourageant, le Grison s’est montré fâché à l’issue de son passage.

Pour comprendre pourquoi, reprenons les choses dans l’ordre: même si Stefan Rogentin s’est régulièrement classé dans le top 13 de la discipline reine cet hiver en Coupe du monde, il doit se battre pour participer aux Championnats du monde. Le tenant du titre Marco Odermatt, le champion de Beaver Creek Justin Murisier, le vainqueur de Bormio Alexis Monney et le Bernois Franjo von Allmen sont les têtes de série. Stefan Rogentin doit quant à lui se battre avec Lars Rösti (8e à Wengen) et Marco Kohler (9e à Bormio) pour la dernière place de l’équipe suisse en descente.

Après l’annulation de la descente de Garmisch-Partenkirchen, le skieur de 30 ans avait déjà émis une réserve concernant sa qualification auprès de Blick: «Cette qualification devrait, à mon avis, être disputée après le Super-G de vendredi. Ce serait un faux pas stratégique si je devais déjà être à fond avant le Super-G.»

Beat Feuz pas du même avis

Malgré tout, la direction de l’équipe a décidé que ces qualifications se dérouleraient lors du deuxième entraînement, c’est-à-dire la veille du Super-G. «Je maintiens que cette décision n’est pas stratégiquement intelligente, je ne peux pas la comprendre», s’est agacé Stefan Rogentin.

L’entraîneur Walter Reusser, qui partage désormais le poste de CEO de Swiss Ski avec Diego Züger, soutient toutefois pleinement cette décision: «En Coupe du monde, il arrive souvent que les athlètes disputent deux courses le même week-end. C’est pourquoi je ne vois aucun problème à ce que Stefan doive disputer une qualification en descente le jour précédant le Super-G lors de ces championnats du monde.»

Le champion olympique de descente Beat Feuz ne comprend pas non plus la colère du Grison: «Si j’interprète correctement ses déclarations, il est également d’avis que les entraîneurs auraient dû le sélectionner d’emblée pour la descente des Championnats du monde, notamment en raison de ses podiums en Super-G à Kitzbühel et Wengen. Mais la descente est une autre discipline que le Super-G. Et c’est pourquoi il n’aurait pas été juste envers Marco Kohler et Lars Rösti de placer Rogentin d’emblée. Après tout, ces deux-là ont aussi rempli les critères de sélection.»

Lors du premier entraînement à Saalbach, seul Marco Kohler, 13e, est parvienu à rivaliser quelque peu avec Stefan Rogentin. Lars Rösti, 32e, a perdu près de deux secondes sur l’homme de Lenzerheide.