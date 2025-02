Daniel Yule connaît parfaitement Delphine Darbellay

1/6 Delphine Darbellay en route pour l'événement par équipe aux Championnats du monde de Saalbach. Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

Delphine Darbellay écrit un conte de fées à Saalbach. La Valaisanne de 22 ans, qui ne s'était encore jamais classée dans les points en Coupe du monde, a remporté l'argent aux Championnats du monde par équipe.

Dans son village de La Fouly (VS), son fan le plus célèbre exulte devant la télévision. Il s'agit du roi du slalom, Daniel Yule (sept victoires en Coupe du monde). «Delphine skie comme moi pour le ski-club Champex-Ferret. Et la distance entre la maison de ses parents et mon appartement est de 400 mètres au maximum», révèle Daniel Yule, qui a connu le papa de Delphine dès son plus jeune âge. «Quand j'étais petit, je travaillais de temps en temps au téléski de notre village, Alain Darbellay y était mon chef. Il était lui-même un très bon skieur. Il n'a certes pas tout à fait réussi à faire le saut en Coupe du monde, mais Alain a réussi à monter sur le podium de quelques compétitions FIS. Delphine a visiblement hérité ce talent de son papa.»

Au départ, elle est encore nerveuse

Daniel Yule décrit sa jeune collègue «comme une personnalité plutôt introvertie, qui se débarrasse de sa timidité dès qu'elle est sur la piste de ski. Delphine a vraiment un swing extrêmement rapide. Si elle n'a pas encore marqué de points en Coupe du monde, c'est parce qu'elle est encore assez sujette aux erreurs. Mais j'imagine que cette médaille par équipe va lui donner encore plus d'assurance. Et le fait que Delphine ait été sélectionnée pour ces championnats du monde montre que les responsables de l'équipe féminine suisse sont convaincus de ses qualités.»

Une personne qui pense particulièrement à Delphine Darbellay est le chef de course de Stöckli, Marc Gisin. «Je suis très heureux que Delphine fasse partie de notre équipe. Elle prouve régulièrement qu'elle possède un potentiel particulièrement grand en réalisant de très bonnes performances à l'entraînement. Comme elle est encore trop nerveuse au départ, Delphine n'a pas encore pu mettre en œuvre ses véritables capacités lors des courses de Coupe du monde. Mais je suis sûr qu'elle parviendra à maîtriser ce problème.»