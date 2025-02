Le tirage au sort a été effectué à Saalbach! La Suisse est exemptée du premier tour et aura un quart de finale abordable. L'Autriche sera peut-être au rendez-vous, mais pas tout de suite. Début des courses à 15h15.

Delphine Darbellay et la Suisse visent une médaille d'entrée ce mardi. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Wendy Holdener, Delphine Darbellay, Thomas Tumler et Luca Aerni: voici le quatuor qui doit aller chercher une médaille pour la Suisse ce mardi lors du Team-Event. La Suisse a été exemptée du premier tour, tout comme l'Autriche. Voici le tirage au sort complet:

Allemagne-Slovénie

Etats-Unis-Pologne

Norvège-Argentine

Italie-Ukraine

France-Royaume-Unie

Suède-République Tchèque

La Suisse affrontera le vainqueur du choc entre Allemand(e)s et Slovènes. Un éventuel choc contre l'Autriche ne pourra donc avoir lieu que plus tard.

Il s'agit de la première fois que des Mondiaux débuteront avec le Team-Event. «Pour nous, cette course est extrêmement importante». précise Herbert Mandl, chef de l'alpin chez les Autrichiens. Il veut absolument décrocher une médaille d'entrée afin de donner la bonne impulsion à tout un pays. L'Autriche s'est énormément entraînée pour cet événement et a nommé un skieur de réserve pour les hommes et une skieuse de réserve pour les dames. Tout le contraire de la Suisse.

«Nous partons du principe que nous n'en avons pas besoin», dit son homologue suisse Hans Flatscher. Que se passerait-il si l'un des quatre Suisses se blessait? «Nous prenons ce risque. C'est vrai, nous aurions pu sélectionner une et un athlète de plus, mais cela se serait fait au détriment de la préparation des prochaines courses.»

Est-ce à dire que la Suisse prend l'événement moins au sérieux que les Autrichiens? Hans Flatscher assure que non. «Nous avons une très bonne équipe, qui a déjà prouvé pouvoir être performante sous ce format. Et nous avons même sélectionné une skieuse spécialement pour cette épreuve: Delphine Darbellay. Sans le Team-Event, elle ne serait pas là, c'est bien la preuve que nous prenons cette compétition au sérieux.»