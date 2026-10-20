Les gymnastes suisses terminent 14es aux Mondiaux de Rotterdam, leur meilleur résultat par équipe depuis 1983. Individuellement, Lena Bickel rate de justesse la finale du concours général en se classant 28e.

Les gymnastes suisses font un de leur meilleur score, Lena Bickel rate de peu la finale

Les gymnastes suisses font un de leur meilleur score, Lena Bickel rate de peu la finale

ATS Agence télégraphique suisse

Les Championnats du monde à Rotterdam se terminent dès les qualifications pour les Suissesses. Elles ont manqué de peu la place tant convoitée en finale du concours général, réservée aux 24 meilleures gymnastes.

Lena Bickel s'est classée 28e au concours général avec 51,799 points. Dans le classement ajusté – seules deux athlètes par nation peuvent accéder à la finale –, il manquait 0,200 point à la Tessinoise pour décrocher une place en finale. Elle est pour l’instant deuxième remplaçante. L’Argovienne Anny Wu s’est classée 53e.

Le quintette composé de Lena Bickel, Anny Wu, Daria Hartmann, Anastassia Pascu et Samira Raffin a atteint la 14e place, soit le classement visé parmi les 16 meilleures équipes. Il s’agit du meilleur résultat des Suissesses par équipe aux Mondiaux depuis 1983. A l’époque, elles avaient également terminé 14e à Budapest.