La para-cycliste a conclu des Mondiaux exceptionnels à Apeldoorn en décrochant un quatrième titre, cette fois dans la course à l’élimination. Avec les deux médailles de bronze de Quirin Lutz, la Suisse quitte les Pays-Bas avec un bilan remarquable.

ATS Agence télégraphique suisse

Flurina Rigling a remporté la course à élimination des Mondiaux de para-cyclisme sur piste à Apeldoorn. La Zurichoise a ainsi décroché quatre titres dans la même compétition. Avec ses quatre médailles d’or et les deux médailles de bronze remportées par Quirin Lutz, l’équipe de Suisse affiche un bilan exceptionnel.

Quatre courses, quatre titres. Flurina Rigling a couronné ses championnats du monde les plus réussis à ce jour par l’or dans la course à l’élimination. Après ses victoires dans le contre-la-montre, le scratch et le sprint, la Zurichoise a défendu avec succès son titre dans cette discipline. Elle s’est imposée devant la Britannique Amelia Cass et l’Australienne Tahlia Clayton-Goodie.

«Profiter de cet élan»

«Ce dont je suis la plus fière, c’est d’avoir réussi mentalement, a déclaré la grande gagnante. Les Championnats du monde ont si bien commencé. Je voulais profiter de cet élan, mais sans trop me focaliser sur cette quatrième médaille d’or. L’équipe m’a apporté le calme et la confiance dont j’avais besoin.» Outre ses quatre titres, l'athlète de 30 ans s’est également illustrée en établissant des records du monde en contre-la-montre et en sprint.

Quirin Lutz a, lui, terminé ces Mondiaux à la 14e place de la course à l’élimination de la catégorie C2. Avec deux médailles de bronze au sprint et au scratch, le jeune Argovien a remporté à Apeldoorn ses deux premières médailles aux Championnats du monde.

Laurent Garnier s’est classé 15e dans la course à l’élimination de la catégorie C4. La veille, le Vaudois avait terminé 14e du scratch.