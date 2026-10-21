Le «King» a réussi ses débuts avec Philadelphia, vainqueur des Knicks pour la reprise de la NBA. Dans l’autre choc de la soirée, Oklahoma City a dominé les Spurs de Victor Wembanyama.

ATS Agence télégraphique suisse

La «super-team» a vexé les champions en titre de NBA pour leur reprise. Les Philadelphia Sixers et leur nouvelle star LeBron James ont battu mardi les Knicks 106-100, juste après la célébration du titre à New York.

La soirée avait commencé avec brio au Madison Square Garden, avec une cérémonie tout en émotions et paillettes, entre remise des bagues de champion aux héros de l’été et présentation de la bannière du titre 2025/26, glané en juin contre les Spurs.

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Mais pour ce premier choc de la saison, c’est Tyrese Maxey qui a donné le ton sur le parquet. Le meneur de Philly a commencé la rencontre avec deux paniers à trois points et s’est montré tout aussi explosif en fin de match, avec un total de 28 points.

14 points, 9 rebonds pour le «King»

Maxey a été aidé par LeBron James, le meilleur marqueur de la ligue, arrivé cet été sur la côte Est après huit années à Los Angeles. Le «King» a mis de l’impact physique dans un rôle particulier pour sa 24e saison, celui d’un facilitateur du jeu, un relais, avec 7 passes mardi sur les 28 de son équipe (et 14 points, 9 rebonds).

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«C’est vraiment spécial», a glissé le quadruple champion après sa première avec les Sixers. Même si «je peux encore être largement meilleur», a-t-il ajouté, disant «prendre le rythme» dans une équipe qu’il ne connaît que depuis quelques semaines.

LeBron a été accompagné de l’ailier All-Star Jaylen Brown, débarqué de Boston (19 points, 8 rebonds, 6 passes), et de la tour Joel Embiid (13 points, 11 rebonds).

Les Spurs vaincus par Oklahoma

La foudre d’Oklahoma s’est abattue mardi sur les Spurs de Victor Wembanyama. «OKC» a mené le match de bout en bout et pris sa revanche (victoire 116-104) sur les finales de la conférence Ouest remportées 4-3 la saison dernière par San Antonio.

La star du Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, a étalé son talent et montré pourquoi il a été élu meilleur joueur de la NBA (MVP) les deux dernières saisons, avec 32 points, 6 rebonds et 4 passes. Le Français Wembanyama a fait ce qu’il sait faire, défendre comme un tigre (13 rebonds), mais avec une maladresse terrible au tir, ses tentatives rebondissant (quasiment) toutes sur le cercle du panier (12 points, 1/13 au tir).

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La rencontre dans l’antre des Spurs, au Texas, a été électrique, au point qu’une mêlée s’est formée l’espace d’un instant, avec bousculades et coups entre ces deux équipes vouées à dominer l’Ouest.

Enfin, Détroit a aussi vécu une belle soirée lors de cette reprise de la NBA. Les Pistons ont inversé la vapeur, après un retard de 22 points contre Boston, pour l’emporter à domicile (121-113).