Huitième du GP du Portugal, l'Espagnol s'est assuré un nouveau titre dans la catégorie reine. Dimanche, la victoire est revenue à l'Italien Marco Bezzecchi.

ATS Agence télégraphique suisse

Marc Marquez a été sacré dimanche champion du monde de MotoGP pour la huitième fois de sa carrière. Une 8e place au Grand Prix du Portugal à Portimão, remporté par l’Italien Marco Bezzecchi, a suffi à l’Espagnol.

Le pilote de 33 ans, de l’écurie Ducati, ajoute une nouvelle ligne à son énorme palmarès. Déjà sacré en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2025, il dépasse l’Italien Valentino Rossi au panthéon de la discipline et égale Giacomo Agostini, seul pilote à avoir remporté huit fois le titre dans la catégorie reine avant lui.

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Parti en 7e position sur la grille, le Catalan a toutefois eu chaud dimanche, puisqu’il devait terminer au pire 9e pour s’assurer ce nouveau sacre. Il y est parvenu en se classant 8e, évitant au passage le stress de jouer le titre lors du dernier Grand Prix de l’année à Valence.

Remontée spectaculaire

Vainqueur sans discussion dimanche devant l’Espagnol Jorge Martin, Bezzecchi peut quant à lui regretter d’avoir manqué le coche cet été. Le pilote Aprilia, vainqueur des trois premiers GP de la saison, pointait encore en tête du classement des pilotes après le GP de Hongrie fin juin.

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C’est en revanche un titre historique pour Marquez, qui revient de loin avec une chute au Grand Prix de France au Mans au printemps et une centaine de points de retard sur ses rivaux. Avant une remontée spectaculaire jusqu’à ce dimanche en Algarve.