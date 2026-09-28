La Grèce crée la surprise en battant l'Allemagne 1-0 à Augsbourg, infligeant à Jürgen Klopp sa première défaite à domicile avec la Mannschaft. Les Grecs dominent leur groupe après deux victoires à l'extérieur.

AFP Agence France-Presse

Pour la première à domicile de Jürgen Klopp sur le banc de l'Allemagne, la Mannschaft s'est inclinée 1-0 contre la Grèce dimanche à Augsbourg. Le Portugal a battu la Norvège 2-1.

Avec un seul point en deux rencontres, l'Allemagne occupe la 3e et avant-dernière place de son groupe, dominé par les surprenants Grecs, qui ont remporté leurs deux premiers matches à l'extérieur (en Serbie et en Allemagne), avant de recevoir dimanche les Pays-Bas (4 points), vainqueurs en Serbie (2-1) dimanche.

Dans son histoire, l'Allemagne n'avait jamais perdu contre la Grèce en dix rencontres avant ce match (sept victoires et trois nuls). C'est désormais chose faite.

Les Allemands recevront les Serbes jeudi à Munich, puis se rendront à Thessalonique pour y défier les Grecs. Le match de jeudi contre la Serbie sera déjà important pour l'Allemagne de Jürgen Klopp, pour conserver un espoir de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations, réservés aux deux premiers de chaque groupe.

Le but de Haaland ne suffit pas

De son côté, le Portugal a battu la Norvège 2-1 grâce à des buts de Joao Felix et Gonçalo Ramos à Oslo dans le groupe 4. Privé de Cristiano Ronaldo pour son deuxième match sous les ordres du sélectionneur Jorge Jesus, la Seleçao a pu compter sur son attaquant Joao Felix, déjà buteur contre le pays de Galles jeudi, qui a ouvert la marque à la 17e.

L'inévitable Erling Haaland avait égalisé pour la Norvège à la 51e, mais le Portugal a rapidement repris les devants, définitivement, grâce à Gonçalo Ramos, auteur du but de la victoire trois minutes plus tard.

Après cette deuxième victoire consécutive, le Portugal, vainqueur de la Ligue des nations en 2019 et en 2025, se déplacera au Danemark jeudi.