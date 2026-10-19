Le Real Madrid s'est imposé 4-1 face à Séville dimanche, emmené par un Mbappé en feu. Ruben Vargas, de retour après une blessure, a débuté pour la première fois cette saison.

Le Real Madrid malmène Séville et gâche le retour au jeu de Ruben Vargas

Le Real Madrid malmène Séville et gâche le retour au jeu de Ruben Vargas

ATS Agence télégraphique suisse

Le Real Madrid n'a laissé aucune chance à Séville dimanche soir lors de la 9e journée de Liga. Les Madrilènes se sont imposés 4-1 lors d'un match qui a vu Ruben Vargas faire son retour au jeu.

L'international suisse (67 sélections, 13 buts) était titulaire pour la première fois de la saison après avoir été absent plusieurs semaines en raison d'une blessure à un genou. Il avait notamment manqué la dernière trêve internationale avec la Suisse.

Aucune chance

Mais cela n'a pas permis au FC Séville, bon 6e du classement, de rivaliser avec le Real. Miraculés sur la pelouse de la Roma mercredi en Ligue des champions (4-3), les Merengue menaient déjà 2-0 à la mi-temps après deux buts somptueux d'Arda Güler (30e) et de Kylian Mbappé (37e).

Sorti à la mi-temps, Vargas a vu l'attaquant français s'offrir un doublé sur penalty (63e). Séville a réduit la marque par l'intermédiaire de Manu Bueno (80e), avant le 4-1 inscrit par l'ailier ivoirien Yan Diomandé.

Avec cette victoire, le Real Madrid remonte à la 3e place, à six points du Barça et à une longueur de l'Atlético. Le Clasico prévu dimanche prochain au Camp Nou promet des étincelles.