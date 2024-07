«Les athlètes en finale sont dopés à 99%»

L'ancienne star du sprint Tim Montgomery, tombé en disgrâce pour cause de dopage et de criminalité, pense que presque tous les athlètes olympiques sont dopés. Des experts soulignent quant à eux les progrès réalisés dans la lutte contre le dopage.

Nele Bachmann

Tim Montgomery, aujourd'hui âgé de 49 ans, a remporté l'argent et l'or aux Jeux olympiques, est devenu champion du monde et a établi un nouveau record du monde qui n'a pu être battu que des années plus tard. Mais le nom du spécialiste américain du 100 mètres a été rayé des tablettes.

Ses succès ont en effet rapidement été suivis de plusieurs scandales de dopage et ses médailles lui ont été retirées. Tim Montgomery s'est ensuite à nouveau rendu célèbre pour des mauvaises raisons, ayant été impliqué dans un trafic d'héroïne et de blanchiment d'argent. L'Américain a passé des années en prison - et pourtant, le sport ne l'a jamais complètement lâché. Aujourd'hui, à 49 ans, il est entraîneur de jeunes athlètes, mais aucun d'entre eux n'est en action à Paris.

«Je reconnais les substances illégales quand je les vois»

«Si tu arrives à une finale olympique, je dis que tu es dopé à 99%», explique Tim Montgomery au «Daily Mail». «Je n'essaierais même pas de t'entraîner pour les Jeux olympiques, je sais reconnaître les substances illégales quand je les vois».

Ernst König, directeur de Swiss Sports Integrity (SSI), l'autorité antidopage de Suisse, parle quant à lui de grands progrès réalisés ces dernières années. «Bien sûr, la question se pose toujours de savoir dans quelle mesure ces Jeux sont propres, mais parler de 99% d'athlètes dopés est largement exagéré», dit-il à Blick.

Des progrès dans le domaine de l'antidopage

Aujourd'hui, il est possible de conserver des échantillons jusqu'à dix ans et de les tester à nouveau ultérieurement avec de nouvelles méthodes. Cela offre au comité olympique la possibilité de contester des médailles et des performances même après coup, ce dont les athlètes sont également conscients. «Il s'agit aussi de l'égalité des chances. Nous voulons éviter que certains aient des avantages injustes en raison de substances favorisant les performances», explique l'expert en dopage.

«En athlétisme, être l'homme le plus rapide du monde ou la femme la plus rapide du monde? Je ne vois tout simplement pas comment on peut faire ça proprement», contre Tim Montgomery. Les statistiques du sprint le confirment également. Parmi les dix coureurs de 100 mètres les plus rapides, un seul est considéré à ce jour comme exempt de tout reproche: Usain Bolt.

Tim Montgomery n'exprime-t-il que l'amertume de n'avoir jamais vu ce dont il aurait pu être capable s'il avait pratiqué son sport proprement? Ou a-t-il simplement une compréhension profonde et fondamentale de la manière dont les records sont établis sur la piste? Le monde a changé au cours des 20 années qui ont suivi l'âge d'or de Montgomery. Et les Jeux olympiques avec. Après tous les scandales de dopage de ces dernières années, un sport sans dopage n'a jamais été aussi proche. C'est également le cas à Paris cet été. Mais la certitude absolue que tout s'est déroulé dans les règles n'est jamais acquise.