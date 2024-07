Voici les stars à suivre aux Jeux

Les Jeux olympiques de Paris débutent officiellement ce vendredi. Et à Paris, il y aura des stars qui vont bien au-delà de leur sport, à l'image de la gymnaste Simone Biles ou du basketteur LeBron James. Blick vous fournit une liste non exhaustive.

LeBron James compte bien mettre le feu aux parquets en France.

Katie Ledecky (natation)

Avec dix médailles (dont sept d'or) à son palmarès aux Jeux olympiques, Katie Ledecky est déjà l'une des grandes dames de l'histoire de la natation. Paris pourrait être l'occasion pour elle d'asseoir encore plus sa légende.

Dans la capitale française et en individuel, elle a prévu de s'aligner sur 400 m nage libre, 800 m nage libre et 1500 nage libre. Avec, comme objectif, évidemment, de remporter trois médailles.

Quand la voir: 27 juillet, 30 juillet, 31 juillet, 2 août et 3 août.

Léon Marchand (natation)

La pépite de la natation française va déjà vivre ses deuxièmes JO. À Tokyo, ses résultats n'étaient pas encore à la hauteur mais c'est bien normal, lui qui avait à peine 19 ans. Il avait tout de même déjà atteint la finale du 400 m 4 nages, et avait terminé sixième.

Mais à Paris, il aura tous les espoirs de la natation tricolore sur ses épaules. En individuel, il va s'aligner sur 200 m brasse, 200 m papillon, 200 m 4 nages et 400 m 4 nages. Avec combien de médailles à la clé? Réponse à la fin des JO.

Quand le voir: 28 juillet, 30 juillet, 31 juillet, 1er août et 2 août.

Noah Lyles (athlétisme)

Non, il n'y a pas de «nouvel Usain Bolt». Mais Noah Lyles est peut-être celui qui se rapproche le plus de l'ancien sprinteur jamaïcain. Le showman américain avait un peu déçu à Tokyo, ne décrochant «que» la médaille de bronze.

Homme le plus rapide cette année sur 200 m, il a la troisième meilleure performance sur la distance deux fois plus courte. De bon augure en vue des JO de Paris.

Quand le voir: 3 août, 4 août, 5 août, 7 août et 8 août.

Armand Duplantis (athlétisme)

Le concours du saut à la perche est-il déjà terminé avant même d'avoir débuté? Sauf tremblement de terre à Paris, Armand Duplantis va remporter la médaille d'or dans sa discipline de prédilection, comme il l'avait déjà fait en 2021.

La question qui sera plutôt sur toutes les lèvres au soir du 5 août sera la suivante: le Suédois va-t-il battre un nouveau record du monde? Dans sa carrière, il l'a déjà fait à huit reprises. La dernière en date? En Chine en avril dernier, pour s'élever à 6m24.

Quand le voir: 3 août (10h10), qualifications. 5 août (19h), finale.

Shelly-Ann Fraser-Pryce (athlétisme)

La der' d'une grande dame de l'athlétisme aura lieu à Paris. Shelly-Ann Fraser-Pryce a déjà annoncé qu'elle prendra sa retraite après les JO. Celle qui a déjà décroché huit médailles olympiques aura à cœur d'agrandir sa collection avant de raccrocher les pointes.

Surtout, c'est sur la discipline phare qu'elle voudra briller. Championne olympique sur 100 m en 2008 et 2012, elle a dû se contenter du bronze et de l'argent à Rio et Tokyo. Mais pour l'instant, elle est encore loin de ses standards en 2024.

Bonus: la coupe de cheveux de la Jamaïcaine vaudra sans doute le détour.

Quand la voir: 2 août (séries), 3 août (demi-finale et finale).

Eliud Kipchoge (marathon)

Seul homme à être passé sous la barre des 2 heures en marathon, Eliud Kipchoge veut conserver ses titres de champion olympique qu'il a acquis à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021. Une performance qu'il voudra aussi faire en partie pour son compatriote Kelvin Kiptum, recordman du monde et tragiquement décédé dans un accident de la route en 2024.

Sauf qu'à Paris, le parcours sera exigeant avec 436 m de dénivelé positif. Kipchoge devra s'employer pour décrocher une cinquième médaille aux JO.

Quand le voir: 10 août.

Simone Biles (gymnastique)

L'une des meilleures gymnastes de l'histoire sera présente à Paris pour vivre ses troisièmes Jeux olympiques. Alors qu'elle avait cartonné à Rio, avec cinq médailles dont quatre d'or, l'Américaine avait eu de gros soucis à Tokyo. Sous pression avant la compétition, elle a abandonné en plein concours général par équipes, après un saut. Elle voulait se concentrer sur sa santé mentale.

De retour au plus haut niveau, elle décroche à nouveau quatre médailles d'or aux Mondiaux 2023. Avec l'envie, à Paris, de se rattraper et d'à nouveau goûter à l'or olympique.

Quand la voir: Du 28 juillet au 5 août.

Novak Djokovic (tennis)

Le plus grand joueur de tennis de tous les temps aura un seul objectif à Paris: aller chercher le seul titre qui lui manque, à savoir une médaille d'or aux Jeux olympiques. À Pékin en 2008, il avait échoué à la troisième place du podium, après avoir été battu par Rafael Nadal en demi-finales.

Quatrième en 2012 et en 2021, le Serbe va arriver à Paris le couteau entre les dents. Surtout que cette année, il n'a pas encore remporté de titre en Grand Chelem. Une anomalie dans le palmarès de Novak Djokovic.

Quand le voir: Dès le 27 juillet.

Rafael Nadal (tennis)

Faudra-t-il sortir les mouchoirs à Paris? Ces JO 2024 pourrait bien être la dernière occasion de voir Rafael Nadal sur les courts de Roland-Garros. L'Espagnol, titré à 14 reprises sur la terre battue parisienne, sera aligné en simple et en double avec Carlos Alcaraz aux Jeux.

Un duo qui a déjà illuminé le village olympique à coup de selfies. Mais qui compte bien apporter une nouvelle médaille à l'Espagne. Aux JO, Rafael Nadal a déjà un palmarès bien rempli, lui qui a remporté l'or en simple à Pékin et le même métal en double à Rio.

Quand le voir: En simple et en double dès le 27 juillet.

LeBron James (basketball)

Steph Curry, Kevin Durant ou Joel Embiid. À Paris, les Américains auront des allures de «Dream Team» au moment de fouler les parquets. Qui pourrait bien empêcher les États-Unis de décrocher une 17e médaille d'or chez les hommes – ce qui ferait la 5e de rang?

Surtout que, parmi la sélection, il y aura LeBron James, une première depuis 2012. Le «King» a déjà remporté deux titres aux JO, en plus de ses quatre en NBA. À 39 ans, il est évidemment plus proche de la fin de sa carrière que de ses débuts mais il a toujours aussi faim. Et décrocher une troisième médaille d'or aux JO est un objectif pour lui.

Quand le voir: 28 juillet (17h15), 31 juillet (21h), 3 août (17h15). Finale le 10 août (21h30).

Victor Wembanyama (basketball)

«The Alien», comme il est surnommé de l'autre côté de l'Atlantique, sera l'un des fers de lance de la sélection française pour tenter de faire tomber la nouvelle «Dream Team» américaine. Premier choix de la draft NBA l'année dernière, Victor Wembanyama a réussi sa première année dans la plus grande ligue du monde.

Le jeune Français de 20 ans a réalisé une première saison historique et a bien évidemment été nommé Rookie of the Year. Malgré ses 21,4 points en moyenne par match, 10,6 rebonds, 3,9 passes et 1,2 interception, il n'est pas parvenu à atteindre les play-off avec ses Spurs de San Antonio. Autant dire que chez lui, en France, «Wemby» aura envie de bien faire et d'aller décrocher une médaille.

Quand le voir: 27 juillet (17h15), 30 juillet (17h15), 2 août (21h). Finale le 10 août (21h30).

Thierry Henry (football)

Certes, vous ne pourrez pas apprécier le toucher de balle de Thierry Henry, qui n'est pas sorti de sa retraite de footballeur pour aider l'équipe de France aux JO. Mais l'ancien attaquant d'Arsenal sera sur le banc de touche pour les matches des Bleus, lui qui est sélectionneur de cette équipe olympique.

Alors oui, même s'il dit que «la dernière fois que j'ai pris autant de rejets, j'étais au collège», «Titi» aura envie que son équipe aille loin dans ce tournoi. L'occasion pour les fans de sport de manière générale d'aller observer de plus près l'un des plus grands noms du football tricolore.

Quand le voir: 24 juillet (21h), 27 juillet (21h) et 30 juillet (19h)… voire plus.