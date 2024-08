Superbe journée pour la voile suisse à Marseille

1/2 Cela fait 55 ans que la voile suisse attend une médaille olympique. Maud Jaillet va-t-elle mettre fin à cette disette?

Grégoire Surdez, Marseille

C’était sans aucun doute une journée capitale pour Maud Jayet. En recherche de constance la Vaudoise a réussi une 4e journée de régate très solide. Une 7e et une 8e place lors des deux courses de dimanche qui lui permettent de revenir sur le podium provisoire de la plus disputée des catégories, celle de l’ILCA 6, plus connue sous le nom de Laser.

Sur ce dériveur exigeant, celle qui navigue sous les couleurs de la Société nautique de Genève après avoir été formée au club nautique de Pully est sans doute là où elle voulait être à une journée de la fin des qualifications.

La deuxième marche du podium dans le viseur

La vice-championne du monde 2022 et 2023 est installée à une très solide 3e place au général, avec dans son viseur, une possibilité de lorgner la 2e marche du podium, occupée par la championne olympique en titre, Anne-Marie Rindom. La Danoise a quelque peu lâché du lest dimanche dans la première course de cette avant-dernière journée, permettant ainsi à Maud Jayet de grignoter quelques précieux points.

Avec seulement 12 longueurs de retard sur sa rivale, l’argent pourrait bien faire son bonheur, lors de la course des médailles, agendée à mardi. Pour l’or, il faudra sans doute cesser d’y songer puisque Marit Bouwmeester, déjà sacrée à Rio, semble infaillible et possède un lac d’avance sur la concurrence.

Après une journée de samedi marquée par un mistral pas vraiment gagnant pour Maud Jayet, les conditions dominicales – une brise d’une douzaine de nœuds – lui ont permis d’exprimer un sens tactique de la régate au-dessus de la moyenne. Toujours placée aux avant-postes lors des deux courses du jour, elle n’a jamais semblé en danger.

C’est sans doute avec cette régularité qu’elle validera lundi son ticket pour la medal race. Une course qui pourrait prendre des allures historique pour la Suisse qui attend une médaille en voile depuis 55 ans.

Elina Lengwiler, la surprise du chef?

Et si ce n’est pas Maud Jayet qui décroche la timbale, ce pourrait bien être la sensationnelle Elena Lengwiler en Formula Kite. L’ancienne hockeyeuse est entrée de plein feu dans ses jeux. Sa série inaugurale (3e, 6e, 1re et 21e) est plus que prometteuse.

Elle termine cette première journée au pied du podium provisoire et confirme ce qui se murmurait en coulisses dans le camp suisse: la kite-surfeuse du Walensee pourrait bien être la surprise du chef de cette deuxième semaine de compétition à Marseille. Après les deux diplômes de Schneiter-Planta (49er) et Elia Colombo (IQ Foil), le moment de passer à la vitesse supérieure semble être venu.