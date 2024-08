Nina Brunner: «Pourtant je suis nulle au foot»

Tanja Hüberli (à g.) et Nina Brunner avaient de quoi avoir le sourire mardi soir.

La paire suisse Tanja Hüberli et Nina Brunner a trois chances sur quatre d'obtenir une médaille après sa qualification pour les demi-finales du tournoi féminin. «Maintenant, on peut commencer à penser à un podium», rigole la première nommée. Pour entrer dans le dernier carré, les Suissesses ont battu le duo américain Kelly Cheng et Sara Hughes en deux sets: 21-18 21-19.

Au-delà de la victoire, c'est un point en particulier qui a retenu l'attention. Alors que le score était de 16-14 dans le premier set, Nina Brunner a effectué une défense miraculeuse du pied gauche sur une attaque adverse. Tanja Hüberli a renvoyé la balle dans le camp adverse pour permettre à sa coéquipière de se replacer... et de marquer elle-même le point un instant plus tard. Les nombreux spectateurs ne s'y sont pas trompés et ont applaudi à tout rompre.

«Je suis nulle en football»

Les deux beach-volleyeuses, tout sourire, semblaient ne pas en revenir non plus. «Je suis vraiment nulle en football, a rigolé Nina Brunner. Pour être honnête, c'était un coup de bol. Un réflexe. Mais c'est peut-être là que je me suis dit que nous étions dans un bon jour.» Et les Américaines aussi, si ça se trouve. Derrière ce point extraordinaire, la paire helvétique s'est assuré la première manche.

Le duo réalise sa meilleure saison et la plus constante. Mais ce qu'ils montrent dans le deuxième set est incroyablement bon. Hüberli frappe avec force et sans hésitation, Brunner est quasiment invincible en défense, car elle a un œil incroyable sur le jeu et le champ ouvert des Américaines. Et elles frappent des aces importants.

Au moment de quitter le stade, les deux demi-finalistes olympiques ne connaissaient pas leurs adversaires. Elles ne voulaient d'ailleurs pas parler des deux possibles paires qui pourraient se dresser sur leurs routes. «Mais nous allons regarder leur quart de finale, ça c'est sûre», a rigolé Tanja Hüberli.