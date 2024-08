La superstar du sprint Noah Lyles veut battre le record d'Usain Bolt

Noah Lyles veut écrire l'histoire des Jeux olympiques de Paris en participant au relais 4x400m en plus des disciplines de sprint habituelles. Avec quatre médailles, il pourrait même dépasser Usain Bolt, qui n'en a jamais remporté plus de trois d'un coup.

1/5 Le sprinter américain Noah Lyles veut devenir la grande figure de l'athlétisme des matches.

Matthias Dubach

Est-il vraiment sérieux? La superstar du sprint Noah Lyles (27 ans) a un plan audacieux en tête pour ces Jeux olympiques de Paris. En plus des disciplines habituelles que sont le 100 mètres, le 200 mètres et le relais 4x100 mètres, l'Américain veut également participer au relais 4x400 mètres.

«J'ai dit aux entraîneurs ce que je dis toujours: je suis ouvert», explique Lyles dans un podcast de «Track World News». En revanche, l'athlète ne dit pas clairement pourquoi il envisage de participer également au tour de piste aux Jeux olympiques. La raison semble toutefois claire: il veut entrer dans l'histoire olympique avec quatre médailles d'or lors d'une même édition.

Même le sprinter Usain Bolt (37 ans), qui est désormais à la retraite, n'y est pas parvenu. La raison en est d'ailleurs simple: un sprinter n'a que trois chances à sa disposition. Bolt a réalisé le triplé - 100 m, 200 m et 4x100 m - à Londres en 2012 et à Rio en 2016.

Lyles a couru le 4x100 m lors des championnats du monde en salle

Mais Lyles caresse l'idée d'une quatrième discipline. Le projet lui trotte dans la tête depuis longtemps. Il a d'ailleurs déjà participé à la finale du relais 4x400 mètres aux championnats du monde en salle cet hiver à Glasgow et a décroché l'argent. Mais aujourd'hui, il souligne encore une fois son intention juste avant les Jeux de Paris: «Les coachs connaissent ma vitesse et ils savent que je peux maîtriser un tour de stade».

Les équipes de relais sont toutefois toujours un sujet brûlant aux États-Unis. Les entraîneurs se laisseront-ils tenter par l'expérience et déchireront-ils leur quatuor habituel pour cette chance historique? «S'ils me prennent, super. S'ils ne me prennent pas, ça me va aussi», répond Lyles.

Une chose est sûre: pour décrocher une éventuelle quatrième médaille au 4x400, Lyles devra faire un travail préparatoire conséquent. Car jusqu'à présent, son bilan olympique est maigre: il n'a encore jamais été champion olympique, il n'a que le bronze du 100 mètres de Tokyo à la maison. Le chemin pour atteindre le niveau de Bolt est donc encore très long.