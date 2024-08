Roman Mityukov a été reçu par de nombreux fans.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il y avait environ 300 personnes (estimation au doigt mouillé) à la maison suisse pour l'accueil de Roman Mityukov, au lendemain de sa médaille de bronze dans la piscine olympique. «C'est extraordinaire, s'est-il enthousiasmé après être descendu de la scène où il a reçu une lettre du Conseil fédéral. Cela me touche beaucoup de pouvoir partager ce moment avec tous ces gens qui sont présents à Paris.»

Durant l'interview, il a pris à deux reprises sa médaille en main. Comme pour vraiment réaliser? «Je réaliserai un jour, mais pas maintenant, remarque-t-il. Ça va me prendre encore beaucoup de temps. Là, j'ai du mal à me dire que j'ai une médaille olympique autour du cou. Jamais je n'aurais imaginé être qualifié pour les Jeux olympiques il y a encore quelques années. Et là, je suis médaillé olympique... C'est trop d'émotion.»

Des centaines de messages reçus

Depuis 20h30 dépassé de quelques minutes, Roman Mityukov a été submergé. Par les émotions, certes. Mais aussi par les félicitations. «J'en ai eu 2 ou 3 oui, pouffe-t-il. Mais plutôt deux ou trois cents. Je ne compte plus, mais surtout, je n'ai pas réussi à tout lire et je n'ai évidemment pas répondu à tout le monde. Mais c'est prévu que je me pose tranquillement et que je prenne le temps de le faire. Cela me permettra aussi de me rappeler de bons souvenirs.»

Mais avant les moments de nostalgie, il va encore disputer une course samedi: un relais 4 x 100 mètres 4 nages avec ses coéquipiers qui l'ont soutenu ces derniers jours. «Nous allons tout donner, car c'est important de terminer ces Jeux olympiques sur une bonne note.» Une question reste ouverte: Où va-t-il bien pouvoir placer sa médaille olympique, si tant est qu'il l'enlève un jour du cou? Il rigole: «J'attends déjà de recevoir la boîte. Ensuite, je prendrai le temps de trouver un endroit dans mon appartement.» Ensuite, il devra également effectuer sa teinture blonde, comme il l'a parié avec Blick en cas de médaille. «Mais ce sera à la rentrée, après mes vacances», en rigolait-il après sa course jeudi. Car chaque chose en son temps.