Roman Mityukov obtient le bronze!

Et de trois pour la délégation suisse! Trois jours après la tireuse Audrey Gogniat et au lendemain de la triathlète Julie Derron, le nageur genevois Roman Mityukov a ramené à la Suisse sa troisième médaille et s'est offert le plus beau des cadeaux deux jours après son 24e anniversaire.

Et celle-ci est de bronze. Un ouf de soulagement pour l'équipe à croix blanche puisqu'à deux reprises dans la journée, elle a terminé très proche du podium (Daniel Eich, judo et Martin Dougoud, kayak).

Folle remontée en fin de course

Mais revenons au bassin de La Défense Arena. Parti de son couloir No 5, le nageur genevois a réalisé une belle fin de course pour finalement arracher la médaille. 5e après 150 mètres de course, a réalisé une formidable dernière longueur de bassin pour retrancher 49 centièmes à sa meilleure marque établie lors des Mondiaux 2023 signant ainsi un nouveau record suisse. Seuls le favori hongrois Hubert Kos, sacré en 1'54''26, et le Grec Apostolos Christou, 2e en 1'54''82, se sont montrés plus rapides.

Le Genevois devient le quatrième nageur suisse à décrocher une médaille dans des Jeux olympiques, après Etienne Dagon (1984), Jérémy Desplanches (2021) et Noè Ponti (2021). Comme ses trois prédécesseurs, il prend place sur la troisième place du podium.

Celui qui est également détenteur du record national du 100 m libre (48''20) récolte ainsi le fruit du travail effectué sous la férule de Clément Bailly aux Vernets. Conciliant sagement sports et études, il a poursuivi une progression linéaire, marquée aussi par la triple désillusion des Européens 2022 (trois 4es places).