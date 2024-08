Les athlètes britanniques invités à se détendre dans un club de strip-tease

Les athlètes britanniques bénéficient-ils de leur avantage?

Blick Sport

La tension est à son comble pour les athlètes olympiques lors des Jeux. À Paris, un club de strip-tease propose donc aux Britanniques de faire baisser leur tension et de se détendre entre deux journées de compétition.

Chaque soir, les membres de la délégation peuvent effectivement se rendre - gratuitement - au Secret Square. «Avec notre offre spéciale, nous voulions que l'équipe de la Grande-Bretagne se sente la bienvenue à Paris et qu'elle s'amuse chez nous, explique au «Sun» Defne, assistante commercial du club. Les athlètes peuvent venir au Secret Square et découvrir se passent les nuits dans les cabarets français.»

Entrée gratuite pour les sportifs britanniques

«Ils peuvent venir se détendre et profiter du spectacle après une journée difficile, poursuit-elle. Il y a des strip-teaseuses, de la nourriture, tout ce qu'il faut.» Defne assure d'ailleurs que la qualité des mets proposés est en adéquation avec la vie de sportif. «Ce qui est bien pour les athlètes, c'est qu'il y a beaucoup de nourriture très saine, avec du poisson et des légumes, et que nous proposons également des cocktails sans alcool.»

Les membres de la délégation bénéficient d'ailleurs d'une réduction de 20% sur leur addition. Ristourne bienvenue puisque la bouteille de champagne la moins chère se monte à plus de 4 000 francs, alors que les boissons non alcoolisées et les bières sont proposées à partir de 18 francs.

«Le temple absolu de la sensualité et du strip-tease à Paris»

Une fois rassasiés, ou durant leur repas, ces derniers peuvent également assister à un spectacle. «Les athlètes peuvent acheter des billets pour des danses privées qui se déroulent à l'arrière et où la danseuse termine entièrement nue. Le spectacle est artistique et vraiment agréable. Une danseuse peut également venir directement à table et proposer un lap dance.»

Secret Square, qui a organisé une soirée spéciale sur le thème du sport à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des JO, se décrit comme «le temple absolu de la sensualité et du strip-tease à Paris» sur son site web.

Publicité

Les sportifs britanniques ont-ils profité de l'invitation? «Je ne peux pas vous dire si des athlètes nous ont déjà contactés ou non», répond la Parisienne.