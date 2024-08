Privé de JO, cet athlète suisse crie à l'injustice

Dany Brand remplit a priori tous les critères pour disputer les séries du 400m haies à Paris, mais le CIO invoque un problème de places pour l'empêcher de concourir. Une décision que l'athlète juge profondément injuste et qu'il a détaillée publiquement.

Dany Brand ne comprend pas la décision qui le prive de JO.

Blick Sport

Dany Brand est un homme en colère! Le Zurichois de 28 ans, spécialiste du 400m haies, a crié sur frustration sur Instagram ce jeudi 1er août, fustigeant la décision du CIO, lequel l'empêche de s'aligner aux Jeux Olympiques de Paris.

L'athlète remplit cependant tous les critères selon lui, mais n'a pour l'heure pas reçu le droit de s'aligner le 5 août. En résumé, Dany Brand était 41e sur les listes officielles, seuls les 40 premiers étant autorisés à concourir. Mais un athlète, blessé, n'a pas couru de toute l'année 2024 et n'a pas rempli les critères finaux. Le Zurichois a donc gagné un rang et s'est inscrit dans les délais. Tout semblait rouler pour le mieux. Mais le CIO n'est pas d'accord avec cette vision des choses.

«Pourquoi le CIO m'empêche-t-il de participer? Il paraît qu'il y a trop d'athlètes sur place et qu'il n'y aurait pas d'espace au village olympique. C'est pourquoi ils ont demandé à World Athletics de réduire le nombre de participants, aux dépens de gens comme moi», s'agace le Zurichois ce jeudi, assurant qu'il était «possible de trouver une solution».

Une douzaine d'athlètes dans la même situation

«Le CIO s'enorgueillit de valeurs d'excellence, de respect et d'amitié. Le fait que je sois empêché de participer est inexplicable. Et je ne suis pas le seul dans cette situation, nous sommes une douzaine. Il semble que le CIO préfère avoir des couloirs vides, des terrains réduits ou des athlètes manquants que de faire un effort pour permettre à des athlètes de saisir une chance bien méritée et de vivre leur rêve olympique», s'insurge Dany Brand.

«J'ai travaillé dur durant des années, donné mon coeur et mon âme pour ce sport que j'aime tant, passé des heures loin de ma famille et de mes amis pour avoir le droit de participer aux meilleures épreuves. Tout ce travail est piétiné par la plus haute autorité olympique, le CIO, lequel va contre ses propres valeurs», assure celui qui espère que son coup de gueule va faire bouger les choses.

«J'espère encore un signe et courir dans le couloir pour l'instant vide le 5 août», dit-il. Le CIO va-t-il craquer? Réponse dans les prochaines heures ou les prochains jours, mais, en tout cas, Dany Brand a dit ce qu'il avait sur le coeur.