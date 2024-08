Comment Jérémy Desplanches a vécu la médaille de son pote Roman Mityukov

Roman Mityukov et Jérémy Desplanches sont amis en dehors des bassins.

Matthias Davet Journaliste Blick

Ce jeudi 1er août 2024 restera gravé dans l'histoire de la natation suisse. Évidemment parce que Roman Mityukov y a apporté la quatrième médaille olympique de son histoire, en décrochant le bronze sur 200 m dos. Quelques minutes plus tard, l'un de ces quatre Mousquetaires de la natation helvétique a nagé sa dernière nage en individuel. Jérémy Desplanches – qui prendra encore part au relais samedi – a terminé 13e des demi-finales du 200 m 4 nages.

Les deux sont genevois et, mieux, ils sont amis dans la vie. «Au début, il était un peu timide, se souvient Jérémy Desplanches. Et après, c'est devenu un vrai pote.» Alors forcément, quand un proche nage pour une médaille, on peut même interrompre son échauffement. «J'ai fait 200 m, puis j'ai regardé la course. Après, j'ai refait 100 m et je me retournais. Et je regardais où il était. Il m'a fait pleurer, j'en ai perdu mon sang-froid et j'ai fait n'importe quoi», sourit le plus âgé des deux après sa dernière course seule.

Embrassade devant les journalistes

Puis, Roman Mityukov se trouve devant les journalistes, en train de répondre à nos questions. Jérémy Desplanches déboule à ce moment pour le prendre dans les bras. «Je suis trop fier de toi», lui lâche-t-il. Effectivement, l'amitié n'est pas un mensonge. D'ailleurs, après avoir reçu sa médaille, le Genevois doit techniquement enchaîner les interviews. Mais lui prend le temps d'observer à son tour la demi-finale du 200 m 4 nages. Les rôles s'inversent: «Je suis très fier de lui, de son parcours, dit Roman Mityukov au sujet du médaillé de bronze de Tokyo. Ça a été une source de motivation pour moi dans ma carrière. Et samedi, on va dernier ce dernier relais ensemble – ça va être émouvant.» Le nouveau médaillé, qui nous avouait plus tôt avoir très mal dormi la veille de sa course, a pris tous les conseils que son aîné lui donnait.

D'abord Jérémy Desplanches, ensuite la RTS.

Alors, quels étaient-ils? «J'ai un peu dédramatisé la chose par rapport à son sommeil, nous détaille Jérémy Desplanches. Dans la ferveur des Jeux, c'est presque accessoire. Et il ne faut pas croire qu'il est le seul à ne pas dormir: on est tous insomniaques.» Après la course, les deux amis ont échangé et Roman Mityukov l'a remercié pour les suggestions, en particulier une. Avant la course, Jérémy Desplanches avait rappelé à son benjamin qu'il se battait avant tout avec le temps, pas contre les autres. Un conseil que le nageur de 24 ans a appliqué à la lettre.

La photo sur le podium

Bien sûr, celui qui va bientôt raccrocher ne veut pas du tout tirer la couverture sur lui. «C'est lui qui s'est entraîné, qui en a bavé et un grand coup de chapeau à lui.» Très fier de son ami et en chambre d'appel avant sa demi-finale, Jérémy Desplanches a même sorti son téléphone lorsque Roman Mityukov était sur le podium pour immortaliser l'instant à la télévision. «Ce n'est pas tous les jours qu'il y a une médaille suisse», sourit-il.

«J'espère qu'on pourra fêter ça dignement avec lui», lâche-t-il. C'est aussi au programme de Roman Mityukov. Mais pas tout de suite. D'abord, il y aura un relais plein d'émotions à nager ensemble pour les deux nageurs genevois.