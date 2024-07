Les paris fous des athlètes suisses pour les JO

Mujinga Kambundji s'engage à inviter tout son groupe d'entraînement chez un célèbre chef.

Matthias Davet, Simon Strimer, Nicola Abt, Matthias Dubach, Mathias Germann, Nicole Vandenbrouck

Les défis sportifs

Beaucoup sont les athlètes à avoir voulu se lancer un défi sportif en cas de médailles. Parfois, ils ont un rapport avec le sport qu'ils pratiquent. À l'image de la Vaudoise Zoé Claessens (BMX Racing), qui a pris la décision de faire le tour du Léman à vélo, évidemment. Ce n'est d'ailleurs pas la seule à vouloir monter sur une selle. La rameuse genevoise Célia Dupré a décidé de rallier la rédaction de Blick à Zurich à celle de Blick à Lausanne en cas de breloque. Bonne amie, Sofia Meakin se joint à elle. Et pour ce qui est du Léman, la triathlète vaudoise Cathia Schär promet de le traverser à la nage si elle monte sur le podium à Paris.

Pour rester proche de ce sport, deux sportives ont choisi le même pari, sans se concerter. La tireuse argovienne Chiara Leone et l'escrimeuse neuchâteloise Pauline Brunner veulent participer à un triathlon. «C'est un clin d'œil à mes coéquipières, qui me répètent depuis que je fais de la course à pied et du vélo que je vais faire ça un jour», explique cette dernière.

De son côté, Tadesse Abraham plaisante dans un premier temps: «Si je fais une médaille? Je continue ma carrière! Non non, en fait j'ai trop envie d'arrêter.» Après quelques secondes de réflexion, il prend une autre décision: «Je vais participer au 100km de Bienne… Bon, c'est presque comme si je continuais ma carrière (rires).»

Autre sport, autre défi sportif: l'escrimeur valaisan Alexis Bayard annonce gravir une montagne de 4000 m en cas de médaille. Autour de lui, il est servi. Finalement, la judoka vaudoise Binta Ndiaye promet de participer aux 20 kilomètres de Lausanne… «un jour». La golfeuse genevoise Albane Valenzuela réduit la distance par deux et s'inscrira à un 10km. Tandis que s'il atteint la finale, son compatriote Felix Svensson promet de participer à la course de l'Escalade.

Les défis pleins d'adrénaline

Certains (mais surtout certaines) veulent dépasser leurs limites avec Blick. C'est par exemple le cas des tireuses de Swiss Shooting. Tandis que Nina Christen veut monter dans un avion de l'armée «pour voir à quelle vitesse ils vont vraiment». Sa coéquipière jurassienne Audrey Gogniat devra également monter dans un engin volant pour réaliser son pari: faire un saut en parachute. Pour rester dans les sauts, la coureuse de demi-fond fribourgeoise Audrey Werro annonce faire un saut à l'élastique en cas de médaille. Et, toujours dans ce thème, Annik Källin promet de faire un plouf dans la Seine.

On dit que l'amour fait pousser des ailes mais permettra-t-il à Angelica Moser de glisser sur la glace? La perchiste zurichoise s'est en effet engagée à suivre un entraînement de hockey sur glace avec son compagnon, Kevin Bozon, joueur du HC Ajoie.

Publicité

Les changements physiques

Le tatouage est également à la mode en 2024. La paire de beach-volleyeuses Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré s'engagent à en faire un. De même que les navigateurs romands Sébastien Schneiter et Arno De Planta. Petite précision pour eux: ce sera les anneaux olympiques, mais l'endroit du corps sera décidé par l'autre.

Par contre, le spécialiste de BMX Racing Cédric Butti ne s'y laissera pas prendre à deux fois: «En 2017, aux Championnats du monde juniors, on m'a persuadé de me raser la tête si je gagnais une médaille d'or… C'est ce qui est arrivé. J'avais l'air horrible après.» C'est pourquoi il se rabat sur un tatouage cette année.

Pour ce qui est de la coupe de cheveux, c'est Roman Mityukov qui prend le pari. Le nageur genevois s'engage à les teindre en blond platine en cas de podium à Paris. Et Lionel Spitz veut également participer à toutes les courses jusqu'à la fin de la saison avec une perruque rigolote.

Les autres défis

Malgré leur sport qui leur plaît, les Vaudois Raphaël Ahumada et Léonie Pointet veulent découvrir de nouveaux horizons. «J'aimerais bien essayer la voile avec Maud (ndlr: Jayet) ou le BMX Racing avec Zoé (ndlr: Claessens)… Si elles sont d'accord», explique le rameur. La sprinteuse va dans le même sens et dit même qu'en cas de qualifications en demi-finales, elle aimerait bien échanger de sport avec un athlète.

Publicité

Mais il y a aussi les athlètes altruistes. À l'image de la Suissesse la plus rapide de l'histoire. En cas de breloque, Mujinga Kambundji s'engage à inviter tout son groupe d'entraînement chez le célèbre chef Andreas Caminada. Et si la cuisine était meilleure chez Sarah Atcho-Jaquier? Elle et sa coéquipière valaisanne Emma Van Camp ont promis d'inviter toutes les relayeuses dans le domicile de la Vaudoise pour un repas gastronomique si elles montent sur le podium. «Je ne suis pas nulle en cuisine – je crois que ça a toujours un bon goût – mais par contre, c’est toujours le BORDEL après mon passage», précise Sarah Atcho-Jaquier. De son côté, Emma Van Camp est un peu moins sûre de son talent aux fourneaux: «Je n'ai pas le choix de savoir un minimum cuisiner comme je vis seule. Mais peut-être pas au point à faire du gastronomique», rigole-t-elle.

Pour rester dans l'altruisme, le tireur Christoph Dürr veut organiser une journée pour les jeunes tireurs, tandis que le nageur genevois Jérémy Desplanches promet d'offrir un équipement complet de natation à un jeune.

Grand fan de karaoké, Alexandre Dällenbach nous enverra une vidéo de lui en train de chanter «We are the champions» en cas de podium. De son côté, le récent champion d'Europe Timothé Mumenthaler annonce arrêter ses études à l'EPFL s'il monte sur la boîte. «Mes parents sont au courant», rigole-t-il. Et finalement, il y a celle qui a le plus de courage (ou peut-être, on parlera bientôt d'inconscience): si Elise Chabbey fait une médaille, elle laissera vous, les lecteurs de Blick, décider de son défi.