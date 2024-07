«J'espère revenir à Roland-Garros l'année prochaine»

Stan Wawrinka est sorti au deuxième tour des Jeux olympiques.

La déception a été longue à digérer pour Stan Wawrinka. Le Vaudois, éliminé lors du deuxième tour du tournoi olympique, a pris son temps pour venir parler à la presse. Une heure tout pile, pour être exact. Et malgré cette heure posée aux vestiaires, la sueur coulait encore sur son front. Car c'est dans la fournaise du court No 14 que l'aventure olympique de Stan Wawrinka s'est terminée, face à l'Australien Alexei Popyrin (6-4 7-5).

Stan, on imagine que la déception est grande après cette élimination?

Forcément, car les Jeux s'arrêtent – ce n'est jamais agréable. Ça a été un match difficile. Je n'ai pas vraiment joué comme je l'espérais. Je n'ai pas fait un mauvais match, mais lui a été très bon. Il a été très agressif. Ça a été difficile de se procurer des occasions. C'était une défaite difficile.

Mais tu as vécu un moment fort avec le public.

C'est sûr que je retiendrai forcément les émotions que le public me procure. J'apprécie énormément le soutien que je reçois. Personnellement, je ne trouve pas ça normal. C'est sûr que ça donne énormément d'envie de pouvoir continuer.

Et ça te pousse à t'accrocher.

De toute façon, je m'accroche. De toute façon, je vais me battre. Je m'entraîne suffisamment pour essayer d'avoir un niveau qui me convient tout simplement. Mais c'est sûr que, comme je l'ai dit, je profite encore de ma fin de carrière – des mois ou des années qui me restent. J'ai la chance de pouvoir vivre de telles émotions avec autant de soutien. Donc, j'essaie d'en profiter au maximum.

Est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi le public t'aime autant?

Non, je pense qu'il faut leur demander tout simplement (sourires). Toute ma carrière, j'ai essayé d'être moi-même – d'être honnête sur le terrain et en dehors du terrain. J'ai toujours essayé de donner un maximum au public. Je n'ai jamais essayé de cacher quoi que ce soit. Je sais que c'est une des raisons pourquoi je joue au tennis aussi, c'est pour vivre ces émotions: parfois avec un public contre moi, parfois avec un public pour moi. Je suis très heureux d'avoir autant de soutien, mais j'espère encore pouvoir gagner des matches.

Il a fait tellement chaud aujourd'hui, c'était difficile de jouer au maximum de ses capacités.

Oui, c'est bien sûr que c'était des conditions difficiles. Il fait extrêmement chaud, mais c'est la même chose pour tous les joueurs. Après, on s'entraîne toute l'année, depuis des années, dans des conditions forcément difficiles. C'est dur de jouer son meilleur tennis, mais c'est le cas pour tous les joueurs. Et les conditions sont aussi difficiles pour le public. Ils sont restés des heures assis ici, au soleil. Dans l'ensemble, je repars avec beaucoup de souvenirs.

Quel est ton plan maintenant?

M'entraîneur sur le dur et partir pour les États-Unis.

Avec comme objectif de revenir ici, à Roland-Garros?

Oui, j'espère. On verra ce qu'il va se passer.